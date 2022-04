West Ham - Frankfurt 1-2: l'Eintracht espugna Londra

Il Frankfurt torna in Germania in leggero vantaggio dopo la semifinale di andata di UEFA Europa League contro il West Ham.

I momenti chiave 1': Knauff apre le marcature di testa su cross di Borré

14': Bowen vedere respingersi un tiro dal palo

21': Antonio pareggia per gli Hammers

54': Kamada riporta il Frankfurt il vantaggio

78': un tiro deviato di Kamada si stampa sul palo

90'+2: Bowen colpisce una traversa in sforbiciata

La partita in breve: Eintracht più concreto

Ansgar Knauff insacca di testa per il Francoforte all'1'.

Si prevede grande spettacolo tra due squadre votate all'attacco, ma un gol dopo 51 secondi è comunque una sorpresa. Il vantaggio del Francoforte arriva grazie a un colpo di testa di Ansgar Knauff su traversone di Rafael Borré e ammutolisce il pubblico di casa. Il West Ham, però, si riprende in fretta e sfiora il pareggio con un tiro di Jarrod Bowen respinto dal palo.

Il pari arriva al 21' sugli sviluppi di un calcio piazzato, con il colpo di testa di Kurt Zouma che attraversa lo specchio e viene spinto oltre la linea da Michail Antonio. L'undici di Oliver Glasner, costretto a difendere per gran parte del primo tempo, ha l'occasione per andare al riposo in vantaggio, ma Knauff conclude a lato con il solo Alphonse Areola da battere.

L'Eintracht è più lucido nella ripresa e trova il gol della vittoria al 54' dopo una manovra avvolgente, che si conclude con un tiro di Djibril Sow respinto da Alphonse Areola e un tap-in di Daichi Kamada.

Il centrocampista giapponese colpisce anche un palo, mentre il West Ham colpisce un legno dalla distanza con il subentrato Said Benrahma e, nel recupero, una traversa su una spettacolare sforbiciata di Bowen.

Statistiche

I giocatori del West Ham esultano dopo il pareggio

Il Frankfurt non ha segnato solo in due delle ultime 20 partite di Europa League.

L'Eintracht ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 19 partite di Europa League.

La squadra tedesca ha perso solo tre delle ultime 19 gare della fase a eliminazione diretta del torneo (V7 P9).

Il West Ham ha vinto solo due delle ultime otto partite fra tutte le competizioni (P2 S4).

Formazioni

West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Souček, Rice; Bowen, Lanzini (Benrahma 66'), Fornals; Antonio

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, Hinteregger; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Lindstrøm (Hauge 62'); Borré (Ache 90'+3)