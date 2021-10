UEFA Europa League: guida alla terza giornata

Torna la UEFA Europa League con le partite del giro di boa della fase a gironi. Tra gli spunti più interessanti, il ritorno a Roma di Cengiz Ünder del Marseille e la sfida tra i due migliori attacchi di questa edizione.

UEFA.com vi racconta le storie più interessanti della terza giornata.

Martedì 19 ottobre

Gruppo G: Celtic - Ferencváros (16:30 CET)

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo C: Spartak Moskva - Leicester (16:30 CET)

Giovedì 21 ottobre

Gruppo A: Sparta Praha - Lyon (21:00 CET), Rangers - Brøndby (21:00 CET)

Gruppo B: PSV Eindhoven - Monaco (21:00 CET), Sturm Graz - Real Sociedad (21:00 CET)

Gruppo C: Napoli - Legia Warszawa (21:00 CET)

Gruppo D: Fenerbahçe - Royal Antwerp (18:45 CET), Eintracht Frankfurt - Olympiacos (21:00 CET)

Gruppo E: Lazio - Marseille (18:45 CET), Lokomotiv Moskva - Galatasaray (21:00 CET)

Gruppo F: Ludogorets - Braga (18:45 CET), Midtjylland - Crvena zvezda (18:45 CET)

Gruppo G: Real Betis - Leverkusen (18:45 CET)

Gruppo H: Rapid Wien - GNK Dinamo (18:45 CET), West Ham - Genk (21:00 CET)

COSA GUARDARE?

Il ritorno a Roma di Cengiz

Highlights: Lazio - Lokomotiv Moskva 2-0

Il centrocampista del Marseille, Cengiz Ünder, sa bene cosa aspetterà la sua squadra quando affronterà la Lazio all'Olimpico avendo giocato tre stagioni con i rivali capitolini della Roma. "Il derby Roma-Lazio è uno dei più belli e famosi del mondo", ha detto il 24enne. "Non sarà molto diverso per me perché è un ambiente a cui sono abituato. Conosco la loro squadra e spero che andrà tutto bene".

Sfida tra grandi attacchi e grandi attaccanti in Spagna

Highlights: Ferencváros - Betis 1-3 

Nessuna squadra ha segnato più gol nelle prime due giornate di Real Betis (sette) e Leverkusen (sei). La sfida nella sfida sarà anche tra Nabil Fekir (autore di un gol e due assist nelle prime due giornate) e il 18enne astro nascente del Leverkusen, Florian Wirtz, in gol nelle ultime cinque partite di settembre, comprese le prime due giornate di Europa League.

Tre squadre per due posti nel Gruppo B

Highlights: Sturm - PSV 1-4 

Quando PSV, Monaco e Real Sociedad sono stati sorteggiati nel Gruppo B, si è subito capito che sarebbe stato un girone d'acciaio. Al momento sembra in vantaggio la squadra spagnola che ha pareggiato contro le altre due e adesso spera di allungare il vantaggio battendo lo Sturm Graz. Dall'altro lato, PSV e Monaco (usciti entrambi agli spareggi di UEFA Champions League) si affronteranno giovedì a Eindhoven in una sfida per palati fini.

Spunti per il futuro

• La Dinamo Zagabria ha eguagliato il record del minor numero di gol subiti nella fase a gironi subendone uno solo nella passata stagione; ma qualcuno riuscirà a eguagliarlo o addirittura superarlo? Lione, Sparta Praha, Legia Warszawa, Galatasaray e West Ham hanno tutti zero gol subiti dopo due partite.

• Con la tradizionale doppia sfida del giro di boa della fase a gironi andato in cantina, la quinta giornata vedrà affrontarsi i club sconfitti alla seconda giornata avere la possibilità di ribaltare la situazione. Ma attenzione: alla quinta giornata della passata stagione, solo due club si sono rifatti della sconfitta nella gara di ritorno. Riusciranno le Foxes a vendicare l'1-0 della seconda giornata subito in casa del Legia?

Le date

Fase a gironi

15/16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

20/21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

24/25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio 2022: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

18 marzo 2022: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)