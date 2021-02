Riepilogo Europa League: Milan e Roma avanti, Napoli eliminato

Roma e Milan volano agli ottavi di UEFA Europa League, mentre il Napoli vince al ritorno contro il Granada ma viene eliminato.

UEFA.com riepiloga le gare di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League.

Qualificate agli ottavi: AC Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR), Granada (ESP), Manchester United (ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP), Young Boys (SUI)



Niente impresa. Il Napoli batte il Granada 2-1, ma non riesce a ribaltare la sconfitta con due gol di scarto di sette giorni fa in Spagna. Allo stadio Maradona vanno a segno Piotr Zieliński nel primo tempo e Fabián Ruiz nella ripresa, ma è di Ángel Montoro la rete decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Clicca qui per l'articolo completo.

Il Milan supera il turno grazie ai gol in trasferta e si prende un posto agli ottavi di finale. Al gol su rigore di Franck Kessié risponde El Fardou Ben Nabouhane.

Clicca qui per l'articolo completo.



Edin Dzeko esulta dopo il gol AFP via Getty Images

La Roma batte di nuovo il Braga e vola per la seconda stagione consecutiva agli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi superano 3-1 l’ex squadra del loro allenatore Paulo Fonseca, grazie ai gol di Edin Džeko nel primo tempo e di Carles Pérez e Borja Mayoral nella ripresa, mentre gli ospiti segnano solo grazie all'autorete Bryan Cristante.

Clicca qui per l'articolo completo.

Highlights: Braga - Roma 0-2



Tutti i risultati del ritorno dei sedicesimi

Mercoledì 24 febbraio

Tottenham - Wolfsberg 4-0 (tot. 8-1)



Giovedì 25 febbraio

Arsenal - Benfica 3-2 (tot. 4-3)

Rangers - Antwerp 5-2 (tot. 9-5)

Villarreal - Salzburg 2-1 (tot. 4-1)

Hoffenheim - Molde 0-2 (tot. 3-5)

Napoli - Granada 2-1 (tot. 2-3)

Shakhtar - Maccabi Tel-Aviv 1-0 (tot.3-0)

Ajax - LOSC Lille 2-1 (tot. 4-2)

Club Brugge - Dynamo Kyiv 0-1 (1-2)

Manchester United - Real Sociedad 0-0 (4-0)

AC Milan - Crvena zvezda 1-1 (3-3)

Leicester - Slavia Praha 0-2 (0-2)

Roma - Braga 3-1 (5-1)

Dinamo Zagreb - Krasnodar 1-0 (4-2)

Leverkusen - Young Boys 0-2 (3-6)

PSV Eindhoven - Olympiacos 2-1 (4-5)