Sorteggio ottavi di finale di UEFA Europa League: la guida completa

Quando e dove sarà il sorteggio?

Il sorteggio verrà effettuato venerdì 26 febbraio a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo. La diretta streaming del sorteggio inizierà qui alle 13:00 CET.



Chi partecipa al sorteggio?

Le 16 vincitrici dei sedicesimi di finale:

AC Milan (ITA)

Ajax (NED)

Arsenal (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO)

Dynamo Kyiv (UKR)

Granada (ESP)

Manchester United (ENG)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Slavia Praha (CZE)

Tottenham (ENG)

Villarreal (ESP)

Young Boys (SUI)

Come funziona il sorteggio?

Non sono previste teste di serie né protezioni geografiche.

Le 16 palline con i nomi delle squadre degli ottavi verranno piazzate in un grande contenitore al centro e mescolate tra di loro. La prima squadra sorteggiata giocherà l'andata in casa contro la seconda sorteggiata. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri accoppiamenti degli ottavi. Eventuali possibili cambiamenti (di città o stadio) verranno comunicati dopo il sorteggio.

Quando si giocano le sfide?

L'andata degli ottavi di finale è prevista per giovedì 11 marzo mentre il ritorno il 18 marzo. Le partite inizieranno alle 18:55 CET e alle 21:00 CET. Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali sarà il 19 marzo.