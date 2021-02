Riepilogo Europa League: Roma ok, Napoli ko, beffa Milan ﻿

La Roma vince 2-0 a Braga e ipoteca la qualificazione, il Napoli perde con lo stesso risultato a Granada e il Milan viene raggiunto sul 2-2 nel recupero.

UEFA.com riepiloga le gare di andata dei sedicesimi di UEFA Europa League.

La Roma di Paulo Fonseca non dà scampo in Portogallo al Braga e “vede” gli ottavi di finale di UEFA Europa League. All’Estádio Municipal i Giallorossi passano 2-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Edin Džeko - di nuovo titolare - e del subentrato Borja Mayoral.

Il Milan va a un passo dalla vittoria in casa del Crvena zvezda grazie a un autogol nel primo tempo e a un rigore di Theo Hernández nella ripresa. In pieno recupero arriva però il colpo di testa di Milan Pavkov a regalare il pari agli uomini di Dejan Stanković.

Naufragio azzurro all'Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes di Granada. L'SSC Napoli cade 2-0 e vede gli ottavi di finale di UEFA Europa League più lontani. Decisivo l'uno-due degli spagnoli a cavallo del 20' del primo tempo, quando Yangel Herrera prima e Kenedy poi hanno bucato la difesa azzurra mortificando le velleità della banda di Gennaro Gattuso.



Gli altri risultati della serata

Dynamo Kyiv - Club Brugge 1-1

Krasnodar - Dinamo Zagreb 2-3

Young Boys - Leverkusen 4-3

Olympiacos - PSV Eindhoven 4-2

Salzburg - Villarreal 0-2

Molde - Hoffenheim 3-3

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar 0-2

LOSC Lille - Ajax 1-2

Real Sociedad - Manchester United 0-4

Benfica - Arsenal 1-1

Wolfsberg - Tottenham 1-4

Antwerp - Rangers 3-4

​Slavia Praha - Leicester 0-0