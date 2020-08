Variazioni alle regole di questa edizione di Europa League

Le ultime fasi della UEFA Europa League 2019/20 sono state definite, ma non cambiano solo date e sedi.

UEFA.com elenca tutte le principali variazioni.

Come cambia il format?

Le semifinali, i quarti di finale e i due ottavi di finale non ancora iniziati (Inter-Getafe e Sevilla-Roma) verranno disputati in gara unica.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Torna la UEFA Europa League!





Dove si gioca?

Dai quarti di finale, tutte le partite si disputeranno in quattro stadi in Germania:

Stadion Köln, Colonia

MSV Arena, Duisburg

Dusseldorf Arena, Düsseldorf

Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Gli ottavi di finale le cui gare di andata sono state posticipate (Inter-Getafe e Sevilla-Roma) si giocheranno in gara unica in Germania. Le partite di ritorno degli ottavi si giocheranno nello stadio della squadra ospitante.

La finale si giocherà allo Stadion Köln di Colonia.



Le squadre possono registrare nuovi giocatori?

Sì, le squadre possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in Lista A, con alcune limitazioni:

Ogni squadra deve comunque rispettare il limite di 25 giocatori in Lista A (è possibile eliminarne alcuni per liberare posti);

I giocatori devono essere già stati registrati e idonei a giocare con il club a livello nazionale dal 3 febbraio o comunque entro e non oltre l'andata degli ottavi di finale, come inizialmente previsto per la squadra di appartenenza.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Sei delle più belle finali in Germania

Sono consentite più sostituzioni?

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l'intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell'intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un'ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.

Quando si gioca?

Ottavi di finale 5/6 agosto (orari: 18:55 e 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 agosto (21:00 CET)

Semifinali 16/17 agosto (21:00 CET)

Finale 21 agosto (21:00 CET)