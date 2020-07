Sorteggi quarti e semifinali di Europa League: guida completa

Quando si svolgono i sorteggi?

I sorteggi sono in programma il venerdì 10 luglio ai quartieri generali della UEFA a Nyon, Svizzera. La cerimonia del sorteggio inizierà alle 13:00CET.



Chi vi partecipa?

Ai sorteggi dei quarti e delle semifinali partecipano le otto squadre vincitrici agli ottavi di finale:

İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhagen (DEN)

Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG)

Rangers (SCO) / Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) / Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA) / Getafe (ESP)

Siviglia (ESP) / Roma (ITA)

Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI)

LASK (AUT) / Manchester United (ENG)

Come funzionano i sorteggi?

Sono previsti tre sorteggi: il primo per i quarti di finale, il secondo per le semifinali (opponendo anticipatamente le gare dei quarti) e il terzo per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione. Ulteriori limitazioni saranno confermate prima dei sorteggi.

In questa stagione, i quarti di finale, le semifinali e la finale verranno disputate in gara secca ad eliminazione diretta, tutte in Germania ad agosto. Si terranno nei seguenti quattro stadi:

Stadion Köln a Colonia (finale)

MSV Arena a Duisburg

Dusseldorf Arena a Düsseldorf

Arena AufSchalke a Gelsenkirchen

Quali sono le date chiave?

Ottavi di finale 5/6 agosto (fischio d'inizio 18:55, 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 agosto (21:00 CET)

Semifinali 16/17 agosto (21:00 CET)

Finale 21 agosto (21:00 CET)