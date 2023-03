Sorteggio quarti di finale di UEFA Europa Conference League: la Fiorentina pesca il Lech Poznań

Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Europa Conference League 2022/23.

Quando si gioca?

Andata quarti di finale: 13 aprile

Ritorno quarti di finale: 20 aprile

Semifinale di andata: 11 maggio

Semifinale di ritorno: 18 maggio

Meet the Conference League last eight

Come funzionava il sorteggio?

Il sorteggio dei quarti di finale era aperto, ovvero non prevedeva teste di serie e ammetteva confronti tra connazionali. Gli incontri erano numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali.

Poiché Anderlecht e Union Saint-Gilloise (che partecipa ai quarti di UEFA Europa League) condividono lo stesso stadio e non possono giocare in casa la stessa sera, la partita tra Anderlecht e AZ Alkmaar è stata invertita. L'Union Saint-Gilloise, che si è piazzata meglio in campionato la scorsa stagione, aveva la priorità.

Se l'Union Saint-Gilloise (UEFA Europa League) e l'Anderlecht dovessero qualificarsi entrambi per le semifinali, la semifinale dell'Anderlecht sarà a gare invertite. L'andata - contro Gent o West Ham - si giocherà a Bruxelles.

C'è stato anche un sorteggio per la finale?

Si, per motivi amministrativi. La vincitrice della semifinale 1 (Lech/Fiorentina - Basel/Nice) sarà la squadra "di casa" nella finale di mercoledì 7 giugno a Praga.

Le vincitrici dei quarti di finale accedono alle semifinali, mentre le vincitrici delle semifinali vanno in finale. Tutte le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2022/23.