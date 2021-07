Riepilogo premi e record di UEFA EURO 2020

Euro2020.com riepiloga tutti i premi assegnati e i record infranti al torneo appena concluso.

Campione: Italia

Vice campione: Inghilterra

Semifinaliste: Spagna, Danimarca

Miglior attacco: Italia e Spagna, 13 gol

All'esordio nella fase finale: Finlandia (fase a gironi), Macedonia del Nord (fase a gironi)

Premi

Giocatore del Torneo: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Miglior giovane del torneo: Pedri (Spagna)

Capocannoniere Alipay: Cristiano Ronaldo (Portogallo), 5 gol e 1 assist

Squadra del Torneo

PT: Gianluigi Donnarumma (Italia)

DF: Kyle Walker (Inghilterra)

DF: Leonardo Bonucci (Italia)

DF: Harry Maguire (Inghilterra)

DF: Leonardo Spinazzola (Italia)

CMP: Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca)

CMP: Jorginho (Italia)

CMP: Pedri (Spagna)

AT: Federico Chiesa (Italia)

AT: Romelu Lukaku (Belgio)

AT: Raheem Sterling (Inghilterra)

Giocatori

Capocannoniere: guarda tutti i gol di Ronaldo a EURO 2020

Primo nel ranking della FedEx Performance Zone: Marco Verratti (Italia)

Primo attaccante nel ranking della FedEx Performance Zone: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Primo centrocampista nel ranking della FedEx Performance Zone: Marco Verratti (Italia)

Primo difensore nel ranking della FedEx Performance Zone: Luke Shaw (Inghilterra)

Primo portiere nel rankin della FedEx Performance Zone: Jordan Pickford (Inghilterra)

Più assist: Steven Zuber (Svizzera), 4

Più clean sheets: Jordan Pickford (Inghilterra), 5

Più parate: Yann Sommer (Svizzera), 21

Maggiore velocità raggiunta: Leonardo Spinazzola (Italia) e Loïc Négo (Ungheria), 33,8 km/h

Maggiore distanza coperta: Jorginho (Italia), 86,6 km

Maggiore distanza coperta col pallone tra i piedi: Pedri (Spagna), 38,2 km

Più scatti: Raheem Sterling (Inghilterra), 298Più passaggi decisivi: Pedri (Spagna), 31

Più dribbling riusciti: Raheem Sterling (Inghilterra), 22

Più cross andati a buon fine: Andy Robertson (Scozia), 12Più azioni personali nella trequarti avversaria: Pedri (Spagna), 27Più azioni personali nell'area di rigore: Lorenzo Insigne (Italia), 16Più palle recuperate: Manuel Akanji (Svizzera) e Jorginho (Italia), 46

Nuovi record

I gol più veloci a EURO

Più gol segnati in una fase finale EURO: 142

Più gol a partita segnati in una fase finale EURO: 2,78

Più gol segnati in un giorno di una fase finale EURO: 18 (23 giugno 2021)

Più gol EURO in carriera: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 14

Più gol in fasi finali EURO: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 5

Primo giocatore a segnare in cinque fasi finali: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

Striscia di vittorie più lunga a EURO (comprese qualificazioni): Italia, 15 partite

Giocatore più giovane a esordire in una fase finale EURO: Kacper Kozłowski (Polonia), 17 anni e 246 giorni

Più giovane a esordire in una fase a eliminazione diretta EURO: Jude Bellingham (Inghilterra), 18 anni e quattro giorni

Gol più veloce in una fase finale EURO: Luke Shaw (Inghilterra), 1 minuto e 56 secondi Più anziano marcatore in una fase finale EURO: Leonardo Bonucci (Italia), 34 anni e 71 giorni