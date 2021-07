Inghilterra - Danimarca 2-1 (dts): Kane porta l'Inghilterra in finale

Sarà l'Inghilterra ad affrontare l'Italia in finale di UEFA EURO 2020. La vittoria sulla Danimarca, però, è più sofferta del previsto e arriva grazie a un autogol e una ribattuta in rete di Harry Kane dopo un rigore sbagliato.

Gol 30' Damsgaard (Danimarca)

39' Kjær aut. (Inghilterra)

104' Kane (Inghilterra)



La partita in pillole

Mikkel Damsgaard supera Jordan Pickford su punizione

L'Inghilterra parte determinata, mentre la Danimarca pressa incessantemente per chiudere le linee di passaggio e provare la ripartenza. Al 30', dopo un paio di occasioni, i danesi si procurano un calcio di punizione da 25 metri, che Mikkel Damsgaard trasforma magistralmente: è il primo gol del torneo su punizione diretta, nonché il primo subito dall'Inghilterra in 480 minuti.

L'undici di Gareth Southgate prova a rialzare la testa e sfiora il pareggio: Harry Kane appoggia per Sterling, ma Kasper Schmeichel si oppone alla sua conclusione dalla corta distanza. Poco dopo, però, arriva l'1-1: Kane ispira per Saka sulla destra dell'area, l'esterno inglese crossa in maniera perfetta per Sterling dentro l'area piccola e Simon Kjær, nel tentativo di anticipare l'attaccante in scivolata, devia nella propria porta.

L'autogol di Simon Kjær

Contrariamente all'Ucraina, la Danimarca resiste di più agli attacchi inglesi nel secondo tempo. Schmeichel, ad esempio, si prodiga con una splendida parata a una mano su un colpo di testa di Harry Maguire. L'ingresso di Jack Grealish dalla panchina non fa che aumentare il forcing dei padroni di casa, mentre i danesi arretrano sempre di più. Ma mancano le occasioni degne di nota e i supplementari sono inevitabili.

Schmeichel para un rasoterra di Kane all'inizio dell'extra time, poi devia a lato un tiro di Grealish. Al 104' il momento chiave: Sterling viene atterrato in area e l'arbitro assegna calcio di rigore. Sul dischetto va Kane, che si fa parare il primo tiro ma ribatte subito in rete. Il capitano firma così il suo quarto gol a EURO 2020 e manda l'Inghilterra in finale contro l'Italia.

Harry Kane

Star of the Match: Harry Kane (Inghilterra)

"Giocatore sempre influente e partecipe per 90 minuti, è anche arretrato a prendere palla e ha servito buoni passaggi. Il suo ottimo movimento e il suo passaggio hanno portato al primo gol dell'Inghilterra, ma Kane è stato altrettanto importante sul secondo gol".

Packie Bonner, osservatore tecnico UEFA

Kane insacca in ribattuta

Formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice (Henderson 95'); Saka (Grealish 69', Trippier 106'), Mount (Foden 95'), Sterling; Kane

Danimarca: Schmeichel; Christensen (Andersen 79'), Kjær, Vestergaard (Wind 105'); Stryger (Wass 67'), Højbjerg, Delaney (Jensen 88'), Mæhle; Braithwaite, Dolberg (Nørgaard 67'), Damsgaard (Poulsen 67')