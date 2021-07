Il potere del calcio unisce: abbattere le barriere e costituire le comunità

Ogni anno, la UEFA attinge agli introiti dei Campionati Europei e assegna 100.000 euro a ognuna delle sue 55 federazioni per investirli in programmi di responsabilità sociale. C'è una condizione: i programmi devono usare il calcio per contrastare due grandi problematiche mondiali.

"Quando il tuo sport è praticato e seguito da milioni di persone, le tue azioni hanno un impatto enorme sulla società", ha spiegato Michele Uva, direttore UEFA per la responsabilità sociale. "Crediamo che il calcio possa avere un ruolo di primo piano nel promuovere un cambio di abitudini per quanto riguarda l'ambiente e i diritti umani".

"Quest'anno, investiremo un totale di 12 milioni di euro per promuovere attività di responsabilità sociale. Per noi è un investimento sul futuro; non solo per il calcio, ma anche per la società".

Solo nella stagione 2019/20, 46 federazioni europee hanno scelto di investire i fondi UEFA in progetti che creano pari opportunità per le comunità emarginate: profughi, persone con disabilità o problemi di salute mentale, tossicodipendenti, minoranze etniche, economiche, religiose e sessuali, detenuti, tifosi e orfani.

La portata e la qualità di queste iniziative è sorprendente. Abbiamo chiesto a sei federazioni di spiegare come usano il calcio per creare un ambiente equo per tutti. Di seguito i primi due, Svezia e Galles.

Svezia

Andreas Jansson, direttore della comunicazione della SvFF

Come si chiama il progetto?

"Alla är olika-Olika är bra"

Può tradurre, per favore?

"Ognuno è diverso; diverso è bello"

Che cosa fate per dare opportunità a tutti in Svezia?

"Riteniamo che tutti debbano avere le stesse opportunità di divertirsi. Con il sostegno della UEFA e di altri partner della SvFF, il nostro programma di responsabilità sociale finanzia diverse iniziative affinché i sogni calcistici diventino realtà e non vi siano ostacoli per nazionalità, età, genere, orientamento sessuale o abilità".

Creare pari opportunità in Svezia

Come funziona il progetto?

"Sponsorizzato da un'importante catena di supermercati svedese, Alla är olika–Olika är bra ha permesso a centinaia di club di presentare iniziative che abbattono le barriere per coinvolgere tutti nel calcio. Può essere un progetto che prepara le ragazze a diventare arbitri, o per formare una squadra composta interamente da profughi: tutti questi progetti sostengono le pari opportunità".

Come hanno risposto gli svedesi?

"Dalla nascita del progetto nel 2016, abbiamo investito un milione di euro. Oggi ci sono 300 club in cui tutti sono i benvenuti. Continueremo a lavorare affinché tutti abbiano il diritto di partecipare al movimento calcistico e sosterremo i club che si impegnano per la stessa causa".

Emre Gürler, responsabile sostenibilità dell'Eskilstuna United DFF "Grazie ad Alla Är Olika-Olika Är Bra, il nostro club è stato in grado di dare inizio a Hjärta United (Hjärta significa "cuore"). Con l'aiuto dei nostri giocatori, affrontiamo i temi sociali più pressanti a Eskilstuna: la disoccupazione, la solitudine degli anziani e l'uguaglianza per le ragazze. Siamo fieri di ciò che abbiamo fatto".

Galles

Rob Franklin, responsabile di progetto della FAW

Rob Franklin, responsabile di progetto

Come si chiama il progetto?

"We wear the same shirt" (indossiamo la stessa maglia)

Come abbatte le barriere la Federcalcio gallese?

"Una persona su quattro manifesta sintomi di malattia mentale nel corso della vita. Il 50% di loro li manifesta prima dei 14 anni. Quindi, non è una patologia che colpisce solo un gruppo ristretto di persone, colpisce tutti".

"Nel 2015 abbiamo avviato un progetto che usa il calcio per dare una mano – sia a evidenziare la prevalenza dei problemi di salute mentale tra i giovani che a dar loro la possibilità di fare esercizio e socializzare".

Come funziona il progetto?

"Il primo passo è superare lo stigma della malattia mentale. Per farlo, lavoriamo con club semiprofessionistici e professionistici, creando un ambiente sicuro e accogliente per chiunque soffra di problemi mentali e permettendogli di giocare a calcio".

"Grazie al sostegno della UEFA, siamo riusciti ad ampliare il progetto in 10 club gallesi: Swansea City Community Trust, Newport County in the Community, Cardiff Metropolitan University FC, Cambrian & Clydach Village Trust, Wrexham Inclusion FC, Newtown AFC, Haverfordwest County AFC, Bangor 1876 FC, Penybont FC e Barry Town United AFC."

Quali sono i principali segnali che evidenziano i vostri progressi?

"Le storie dei partecipanti, sono sorprendenti. Alcuni dicono addirittura che il progetto gli ha salvato la vita. Molti ragazzi che sono venuti da noi erano timidi e nervosi. Ora hanno legato molto ed è fantastico vedere emergere il loro carattere".

Luke Martin (affetto da schizofrenia), County in the Community "Tre anni fa, pensavo di non essere nessuno. Pensavo che nessuno volesse conoscermi. Dopo tre anni, è incredibile. Ho preso la licenza C. È bello poter uscire e ridare qualcosa a chi mi ha aiutato. Mi ha dato un atteggiamento positivo, non solo verso il calcio ma anche verso la vita".

