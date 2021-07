Anteprima Italia - Spagna UEFA EURO 2020: dove guardarla, canali TV e dirette streaming, notizie sulle squadre, stato di forma

L'Italia sfida la Spagna in semifinale a UEFA EURO 2020 martedì 6 luglio alle 21:00 CET a Londra.

Il punto della situazione

La Spagna del tiki-taka ha battuto 4-0 l'Italia in finale a UEFA EURO 2012, ma da allora le cose sono cambiate parecchio. Gli Azzurri hanno eliminato le Furie Rosse agli ottavi nel 2016 imponendosi 2-0 e arrivano a Wembley reduci da 13 successi consecutivi e da 32 gare senza sconfitte (V27 P5). L'ultima vittima della velocità e della concretezza azzurra è stato il Belgio nei quarti di finale.

La Spagna di Luis Enrique è stata fin qui in chiaroscuro. Dopo i pareggi contro Svezia e Polonia, ha travolto 5-0 la Slovacchia per approdare agli ottavi, poi ha avuto bisogno dei supplementari per avere la meglio sulla Croazia. Una serie di occasioni fallite ha costretto le Furie Rosse ad arrivare fino ai rigori per piegare Svizzera nei quarti, ma l'Italia è avversaria dal peso specifico decisamente maggiore.

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Out: Spinazzola (tendine d'Achille)

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo

In dubbio: Sarabia (muscolare)

Paolo Menicucci, reporter Italia: Dopo la splendida prestazione contro il Belgio, l'Italia non si pone limiti. Gli Azzurri hanno fatto incetta di record a EURO finora, ma in molti mettevano in dubbio la tenuta della squadra contro un'avversaria di livello. L'Italia a tenere testa alla squadra che guida il ranking FIFA? Vittoria e prestazione a Monaco di Baviera hanno confermato che la risposta è sì. I ragazzi di Roberto Mancini sono pronti ad ogni battaglia.

Graham Hunter, reporter Spagna: la Spagna è proprio così, come la si vede: vicace ed elettrizzante, ma anche svagata e non sempre cinica davanti alla porta. Contro squadre non troppo accorte ha dimostrato di poter fare bene, ma l'Italia non è quel tipo di avversaria. Sebbene Luis Enrique schieri due centrali difensivi mancini, le statistiche hanno dimostrato che la Spagna subisce più gol quando non c'è in campo la coppia Eric García-Aymeric Laporte. Le Furie Rosse non partono favorite, ma ci sarà da divertirsi.

Le ultime dai ritiri

Roberto Mancini, Ct Italia: "Ne abbiamo segnati due [contro il Belgio] e ne avremmo potuti segnare altri. Credo che la vittoria sia stata assolutamente meritata. Ora ci aspetta la Spagna, ma più si va avanti, più le cose diventano difficili".

Luis Enrique, Ct Spagna: "Siamo orgogliosi. Pensare che noi o qualsiasi altra semifinalista firmeremmo per arrivare fino a qui e basta è ridicolo, tutti vogliono arrivare in finale e vincerla".

Unai Simón, portiere Spagna: "Dovremo scendere in campo con freschezza e fiducia, a testa alta. Ora dobbiamo provare a vincere EURO".

Stato di forma (la partita più recente è indicata per prima)

Italia: VVVVVV

Spagna: PVVPPV