Belgio - Italia 1-2: gli Azzurri domano il Belgio e volano in semifinale

L’Italia è tra le prime quattro d’Europa. A Monaco di Baviera, gli Azzurri superano anche l’ostacolo Belgio e volano in semifinale di UEFA EURO 2020, dove se la vedranno - martedì - contro la Spagna: finisce 2-1 per la nazionale di Roberto Mancini, con i gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne che vanificano il rigore trasformato da Romelu Lukaku.

La partita in pillole

Romelu Lukaku trasforma il rigore centralmente

L’Italia parte subito forte e al 13’ sblocca il risultato con Leonardo Bonucci, ma il gol è annullato dopo il check del VAR per il fuorigioco del rientrante Giorgio Chiellini e di Giovanni Di Lorenzo. I Diavoli Rossi rispondono con Youri Tielemans, ma la conclusione del centrocampista del Leicester City è deviata in corner.

Gianluigi Donnarumma è formidabile sul tentativo di Kevin De Bruyne, poi neutralizza anche la conclusione di Lukaku. Al 31’ gli Azzurri passano. Marco Verratti ispira, Barella conclude bene dopo un paio di dribbling e mette alle spalle di Thibaut Courtois.

Nicolò Barella dopo il primo gol'

Federico Chiesa, promosso titolare da Mancini, sfiora il palo, poi al 44’ arriva il raddoppio. Splendida azione di Insigne, che dopo aver saltato Tielemans batte il portiere avversario con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro.

La nazionale di Roberto Martínez ha un sussulto e torna in partita prima del recupero. Di Lorenzo commette fallo su Jérémy Doku, spinto, e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto, Lukaku spiazza Donnarumma e riapre la partita.

Nella ripresa Leonardo Spinazzola salva sulla linea sulla conclusione quasi a colpo sicuro di Lukaku, servito da De Bruyne, poi è lo stesso giocatore della Roma a rendersi pericoloso con un tiro al volo.

Entrano anche Dries Mertens e Nacer Chadli, anche Mancini attinge dalla panchina e deve fare i conti con l’infortunio di Spinazzola, fuori in lacrime. Il Belgio attacca, ma l’Italia si difende bene e vola per la quinta volta in semifinale.

Gli Azzurri tornano a Londra, a Wembley contenderanno la finale alla Spagna grazie al 31esimo risultato utile consecutivo. Il sogno continua…

Ottima prestazione di Gianluigi Donnarumma

Star of the Match: Lorenzo Insigne (Italia)

"Ha deciso la partita con ottimi passaggi, una grande intelligenza calcistica e una tecnica di altissimo livello".

Willi Ruttensteiner, osservatore tecnico UEFA

Reazioni

Roberto Mancini, Ct Italia: "Abbiamo fatto due gol e avremmo potuto segnarne di più. Penso che la vittoria sia pienamente meritata. La Spagna è il prossimo avversario, ma più si va avanti più diventa difficile. Stasera però vogliamo solo pensare alla nostra prestazione e alla nostra vittoria".

Lorenzo Insigne, Star of the Match: "Penso che ogni singolo giocatore della squadra abbia giocato una partita incredibile stasera. Provo sempre quel tiro, in partita e in allenamento. Sono contento che sia andato a segno. È stato un gran gol, ma, ripeto, stasera abbiamo vinto tutti insieme”.

Gianluigi Donnarumma, portiere Italia: "Al fischio finale è stata una gioia immensa. Abbiamo sofferto insieme per raggiungere questo obiettivo e non vedo l'ora di andare negli spogliatoi a festeggiare con i miei compagni di squadra. Siamo così felici".

Kevin De Bruyne, centrocampista Belgio: "Penso che abbiamo provato di tutto per vincere questa partita. Hanno segnato un gol fantastico, ma il primo potrebbe essere stato un errore da parte nostra. Essere eliminati è sempre una delusione".

Thibaut Courtois, portiere Belgio: "È dura, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo avuto due opportunità, ma il loro portiere ha fatto una buona parata e penso che abbiamo regalato il primo gol un po' troppo facilmente. Sarebbe potuta andare in qualunque modo, ma l'Italia ha meritato di vincere".



Formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (Chadli 69', Praet 73'), Witsel, Tielemans (Mertens 69'), T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Emerson 79'); Barella, Jorginho, Verratti (Cristante 74'); Chiesa (Tolói 90'+1), Immobile (Belotti 74'), Insigne (Berardi 79')