Svizzera - Spagna 1-1 (dcr: 1-3): la Roja vince ai rigori e torna in semifinale per la prima volta dal 2012

La Spagna eguaglia il suo record di marcature EURO fermando la straordinaria corsa della Svizzera a EURO 2020 ai quarti di finale, grazie alla vittoria ai calci di rigore che vale la prima qualificazione in semifinale tra EURO e Mondiali dal 2012.

La partita in pillole

Una Svizzera ordinata e compatta attende la Spagna sin dalle fasi iniziali di gioco, lasciando il possesso agli avversari. Tuttavia è la Roja a passare in vantaggio dopo appena otto minuti con un tiro di Jordi Alba deviato in maniera decisiva da Denis Zakaria che ruba il tempo a Yann Sommer dopo un corner battuto da Koke.

L'esultanza di Jordi Alba per il gol del vantaggio POOL/AFP via Getty Images

La Spagna poco dopo ha l'occasione per raddoppiare con César Azpilicueta che stacca più alto di tutti ma la sua conclusione centrale di testa viene bloccata da Sommer.

Sotto di un gol, gli svizzeri sul finire del primo tempo premono sull'acceleratore e sfiorano il gol prima con un sinistro di Haris Seferović che Pau Torres respinge in angolo, e poi con un colpo di testa di Manuel Akanji che termina alto.

La squadra di Vladimir Petković pressa alto nel secondo tempo, e i risultati arrivano al 68' quando Pau Torres e Aymeric Laporte pasticciano in difesa lasciando il pallone con un rimpallo a Remo Freuler che con freddezza la passa a Xherdan Shaqiri che la piazza nel palo opposto.

La Svizzera torna in partita ma al 77' resta in dieci per un rosso diretto a Freuler dopo un brutto fallo su Gerard Moreno, ma nessuna delle due trova il gol e la partita va ai supplementari.

Xherdan Shaqiri è diventato il miglior marcarore della Svizzera a EURO POOL/AFP via Getty Images

La Spagna alza il ritmo ma spreca molto, soprattutto con Gerard Moreno che da posizione ravvicinata al volo tira centrale esaltando i riflessi di Sommer, che si ripete poco dopo su Mikel Oyarzabal e Dani Olmo.

La squadra di Luis Enrique continua a pressare a tutto campo ma la Svizzera si chiude bene e porta la partita ai rigori.

Dagli 11 metri, la Svizzera sbaglia tre rigori e ne segna solo uno mentre la Spagna ne sbaglia due e realizza il quinto rigore decisivo con Oyarzabal che manda la Roja in semifinale.

Star of the Match: Unai Simón (Spagna)

Unai Simòn ha parato due rigori UEFA via Getty Images

"Per le due parate decisive ai calci di rigore".

Mixu Paatelainen, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer (Mbabu 100'), Freuler, Zakaria (Schär 101'), Zuber (Fassnacht 90'+2'); Shaqiri (Sow 81'), Embolo (Vargas 23'); Seferović (Gavranović 82)

Spain: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres (Thiago Alcántara 113'), Laporte, Alba; Koke (Llorente 90'+1'), Busquets, Pedri (Rodri 119'); Sarabia (Olmo 46'), Morata (Gerard Moreno 54'), Ferran Torres