Inghilterra - Germania 2-0: Sterling e Kane trascinano i Tre Leoni ai quarti

L'Inghilterra a Wembley segna due gol negli ultimi 15 minuti battendo la rivale storica Germania e volando ai quarti di finale di UEFA EURO 2020.

La partita in pillole

Raheem Sterling porta in vantaggio l'Inghilterra Getty Images

L'Inghilterra si schiera col 3-5-2 come la Germania, con le due squadre che si annullano per gran parte del primo tempo. La nazionale dei Tre Leoni tira per la prima volta in porta con Raheem Sterling dalla distanza ma Manuel Neuer risponde presente. Poi Harry Maguire colpisce di testa su cross di Kieran Trippier e infine Harry Kane prova a saltare Neuer ma viene anticipato da Hummels. La Germania gioca meglio nella prima frazione di gioco ma impegna solo una volta Jordan Pickford con Timo Werner.

Il portiere dell'Inghilterra nella ripresa mostra i propri riflessi su un tiro di Kai Havertz ma a 15 minuti dalla fine, la squadra di Gareth Southgate passa in vantaggio: Sterling accelera sulla trequarti e pesca al limite Kane, che fa la sponda spalle alla porta per Grealish; il numero 7 premia la sovrapposizione in area da sinistra di Shaw, che disegna un perfetto cross rasoterra per l'inserimento centrale dello stesso Sterling. Il giocatore del Manchester City non sbaglia con il destro a tu per tu con Neuer e porta in vantaggio l'Inghilterra.

La Germania ha l'occasione per pareggiare subito dopo con Thomas Müller, ma il tedesco non è abbastanza freddo e a tu per tu col portiere il suo tiro esce di poco a lato dal palo. Sul finale, l'Inghilterra chiude la partita con un colpo di testa in acrobazia di Kane su un cross a mezza altezza di Jack Grealish. Joachim Löw chiude con una sconfitta la sua avventura con la Germania mentre l'Inghilterra vola ai quarti di finale.

Star of the Match: Harry Maguire (Inghilterra)

"Ha garantito equilibrio alla squadra in fase difensiva e ha dimostrato personalità da leader in campo".

Aitor Karanka, Osservatore Tecnico UEFA

Timo Werner fermato da Jordan Pickford Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice (Henderson 88'), Phillips, Shaw; Saka (Grealish 69'), Kane, Sterling

Germania: Neuer; Ginter (Can 87'), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (Sané 88'); Müller (Musiala 90'), Havertz, Werner (Gnabry 68')