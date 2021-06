Croazia - Spagna 3-5 (dts): vittoria di carattere per le furie rosse

È una partita infinita quella che oppone Croazia e Spagna agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020, ma ad aggiudicarsela dopo 120' sono le furie rosse.

La partita in pillole

Pablo Sarabia esulta dopo il gol del pari

La Croazia va in vantaggio nel più inaspettato dei modi. Su un retropassaggio di Pedri verso Unai Simón, l'estremo difensore si fa sorprendere dal rimbalzo nel tentativo di controllare la sfera, che lo oltrepassa e termina incredibilmente in rete. Il portiere, però, si riscatterà più avanti.

La Spagna pareggia al 38': su una conclusione di Gayà è reattivo Livaković, ma sulla respinta il più rapido è Sarabia, che insacca sotto la traversa.

Venti minuti dopo, Pedri accelera palla al piede sulla trequarti e allarga per Ferran Torres, che crossa dal fondo: Azpilicueta sovrasta Gvardiol a centro area e batte di testa Livaković. 2-1 Spagna.

Al 77' Pau Torres batte rapidamente un calcio di punizione per l'inserimento sulla corsia opposta di Ferran Torres: il numero 11 anticipa Gvardiol, controlla di petto e batte Livaković con un preciso rasoterra mancino. 3-1 Spagna e gara apparentemente finita.

All'85', la squadra di Dalić riapre la partita. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Budimir libera in area Modrić: il capitano croato sceglie l'assist per lo stesso numero 14, che si fa respingere la conclusione da pochi passi da Azpilicueta. Oršić ribatte a rete, ma la respinta di Unai Simón avviene quando la sfera ha già oltrepassato la linea di porta.

Il pareggio della Croazia arriva al 2' di recupero. Brozović spinge la ripartenza e allarga per Oršić, che rientra sul destro e disegna un cross a centro area: Pašalić si inserisce davanti a Pau Torres e batte Unai Simón con un perfetto colpo di testa. 

I supplementari iniziano con una serie di occasioni su entrambi i fronti, ma al 100' un cross dalla destra di Dani Olmo scavalca un difensore a centro area: Morata è solo, controlla di destro e insacca di potenza di sinistro. Spagna di nuovo in vantaggio.

La partita si chiude definitivamente al minuto 103. Il tocco di Morata innesca lo scatto in profondità di Dani Olmo, che disegna un cross ad aggirare la difesa croata: Oyarzabal controlla a centro area, evita il ritorno di Brekalo e batte col destro Livaković.

Star of the Match: Sergio Busquets (Spagna)

Sergio Busquets

"Un giocatore dal grande controllo. In difesa come in attacco, mantiene sempre la calma e la freddezza".

Peter Rudbaek, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Formazioni

Croazia: Livaković; Juranović (Brekalo 74'), Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić (Ivanušec 114'), Brozović, Kovačić (Budimir 79'); Vlašić (Pašalić 79'), Petković (Kramarić 46'), Rebić (Oršić 67)

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García (Pau Torres 71'), Laporte, Gayà (Jordi Alba 77'); Koke (Fabián Ruiz 77'), Busquets (Rodri 101'), Pedri; Ferran Torres (Oyarzabal 88'), Morata, Sarabia (Olmo 71')