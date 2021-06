Tempi supplementari e calci di rigori: le regole di EURO 2020

I seguenti passaggi sono estratti dal regolamento ufficiale dei Campionati Europei UEFA.

Tempi supplementari

• Se non c'è un vincitore al termine dei tempi regolamentari degli spareggi e delle partite della fase a eliminazione diretta, allora si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti. Se non c'è un vincitore al termine dei supplementari, la partita andrà ai rigori.

• Se la sfida va ai supplementari, ci saranno cinque minuti di pausa tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari. Come regola, a discrezione dell'arbitro, i giocatori rimangono in campo durante questa pausa di cinque minuti.

Calci di rigore

• I calci di rigore vengono battuti secondo la procedura stabilita nelle Regole di Gioco IFAB.

• L'arbitro decide quale porta verrà usata per i rigori:

A) Se entrambe le porte potrebbero essere utilizzate per tirare i rigori, allora, in presenza dei due capitani, l'arbitro lancerà una moneta per decidere quale porta sarà utilizzata.

B) Per ragioni di sicurezza, stato del campo di gioco, illuminazione o altre ragioni simili, l'arbitro può decidere quale porta utilizzare senza lanciare una moneta. Tali decisioni sono definitive e non richiedono alcuna giustificazione.

• Per garantire che venga rigorosamente rispettata la sequenza, l'arbitro sarà assistito dal suo team arbitrale che annoterà anche i numeri dei giocatori di ogni squadra che hanno battuto i calci di rigore.

• Se per colpa di una squadra non può essere completata la sequenza dei rigori, si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 30.

Sostituzioni extra

• Fino a un massimo di cinque calciatori tra quelli inseriti in distinta possono entrare in campo come cambi. Eccezionalmente, un sesto sostituto tra quelli in distinta può entrare dalla panchina esclusivamente nei tempi supplementari.

• Ogni squadra può utilizzare un massimo di tre interruzioni di gioco per effettuare i cambi (ai supplementari può essere usata un'ulteriore interruzione di gioco). Le sostituzioni effettuate durante la fine del primo tempo, tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari, e a fine primo tempo supplementare, non riducono il numero di interruzioni di gioco che possono essere utilizzate. Un giocatore sostituito non può tornare in campo.