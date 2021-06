I record che Cristiano Ronaldo potrebbe superare a EURO 2020

Cristiano Ronaldo ha dedicato gran parte della carriera a riscrivere gli almanacchi del calcio. Mentre il portoghese si prepara a disputare la quinta fase finale di EURO (un record, ovviamente), può stabilire qualche altro primato.

Ecco una serie di record a EURO che potrebbe infrangere, prolungare o rimandare di altri quattro anni.

Record che Ronaldo potrebbe infrangere a EURO 2020

Maggior numero di partecipazioni alla fase finale

Diciassette giocatori hanno partecipato a quattro Campionati Europei, a partire da Lothar Matthäus e Peter Schmeichel nel 2000. Tra loro c'è Ronaldo, che salvo clamorose sorprese giocherà anche a UEFA EURO 2020 e arriverà a quota cinque. L'attaccante è anche l'ultimo giocatore in attività tra gli 11 che hanno toccato le quattro partecipazioni nel 2016.

Giocatori che hanno partecipato a quattro tornei Fasi finali Giocatore Squadre Anni 4 Cristiano Ronaldo Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016 4 Lothar Matthäus West Germania/Germania 1980, 1984, 1988, 2000 4 Peter Schmeichel Danimarca 1988, 1992, 1996, 2000 4 Alessandro Del Piero Italia 1996, 2000, 2004, 2008 4 Edwin van der Sar Olanda 1996, 2000, 2004, 2008 4 Lilian Thuram Francia 1996, 2000, 2004, 2008 4 Olof Mellberg Svezia 2000, 2004, 2008, 2012 4 Gianluigi Buffon Italia 2004, 2008, 2012, 2016 4 Petr Čech Repubblica Ceca 2004, 2008, 2012, 2016 4 Zlatan Ibrahimović Svezia 2004, 2008, 2012, 2016 4 Andreas Isaksson Svezia 2004, 2008, 2012, 2016 4 Kim Källström Svezia 2004, 2008, 2012, 2016 4 Jaroslav Plašil Repubblica Ceca 2004, 2008, 2012, 2016 4 Lukas Podolski Germania 2004, 2008, 2012, 2016 4 Tomáš Rosický Repubblica Ceca 2000, 2004, 2012, 2016 4 Bastian Schweinsteiger Germania 2004, 2008, 2012, 2016 4 Darijo Srna Croazia 2004, 2008, 2012, 2016

Ronaldo ha festeggiato con un gol l'esordio a EURO (12 giugno 2004 contro la Grecia) e da allora ne ha messi a segno altri nove in 21 presenze alla fase finale. CR7 è attualmente a pari merito con Michel Platini, a segno nove volte a EURO '84.

9 Cristiano Ronaldo (Portogallo)

9 Michel Platini (Francia)

7 Alan Shearer (Inghilterra)

Cristiano Ronaldo: la mia storia con il Portogallo

Maggior numero di presenze (qualificazioni incluse)

A Ronaldo basteranno tre presenze per superare Gianluigi Buffon, che con 58 è il giocatore che ne ha collezionate di più a EURO tra qualificazioni e fase finale. Se il Portogallo dovesse arrivare in finale, Ronaldo raggiungerebbe quota 63. In 56 presenze ha totalizzato 36 vittorie, 12 pareggi e otto sconfitte.*

58 Gianluigi Buffon (Italia)

56 Cristiano Ronaldo (Portogallo)

51 Mario Frick (Liechtenstein)

Solo sette giocatori hanno segnato una tripletta a EURO, ma stranamente Ronaldo non è tra loro. In altre occasioni, il portoghese ha segnato nove triplette con il Portogallo e due volte ha addirittura realizzato quattro gol.

Solo un giocatore con più di 30 anni ha segnato in una finale di EURO: Bernd Hölzenbein, che a 30 anni e 103 giorni ha firmato il pareggio della Germania Ovest contro la Cecoslovacchia nel 1976. La gara è poi proseguita ai rigori e si è conclusa con il famoso tiro a cucchiaio di Antonín Panenka. Ronaldo avrà 35 anni e 158 giorni l'11 luglio, data della finale di EURO 2020.

Capitani che hanno vinto più EURO

Se il Portogallo dovesse trionfare a Wembley e Ronaldo dovesse indossare la fascia, raggiungerà Iker Casillas (2008 e 2012), unico giocatore ad aver capitanato la squadra vincente in due edizioni di EURO.

Cristiano Ronaldo alza la Coppa Henri Delaunay a UEFA EURO 2016 Getty Images

Record EURO detenuti da Ronaldo

Maggior numero di presenze alla fase finale: 21

Ronaldo gioca un campionato a parte perché ha saltato una sola gara in quattro edizioni disputate: l'ultima della fase a gironi del 2008 contro la Svizzera (con il Portogallo già qualificato). Il più vicino a lui in questa classifica è Bastian Schweinsteiger, a quota 18.

Se Ronaldo gioca un campionato a parte nella categoria precedente, per questa classifica è proprio su un altro pianeta. I suoi 40 gol tra qualificazioni e fase finale di EURO sono poco meno della somma dei gol dei due inseguitori più vicini: Zlatan Ibrahimović (25) e Robbie Keane (23).

Cristiano Ronaldo: tutti i gol nelle qualificazioni per il 2020

Maggior numero di fasi finali EURO con gol: 4

Ronaldo ha segnato due gol a EURO 2004, uno nel 2008, tre nel 2012 e altri tre nel 2016, superando sette giocatori che avevano segnato in tre edizioni. Rimane l'unico ad aver segnato almeno tre gol in più edizioni del torneo.

EURO con gol Giocatore Squadra Anni 4 Cristiano Ronaldo Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016 3 Jürgen Klinsmann Germania Ovest/Germania 1988, 1992, 1996 3 Vladimír Šmicer Repubblica Ceca 1996, 2000, 2004 3 Nuno Gomes Portogallo 2000, 2004, 2008 3 Thierry Henry Francia 2000, 2004, 2008 3 Hélder Postiga Portogallo 2004, 2008, 2012 3 Zlatan Ibrahimović Svezia 2004, 2008, 2012 3 Wayne Rooney Inghilterra 2004, 2012, 2016

Ronaldo avrà 39 anni a EURO 2024. Scommettere che non ci sarà potrebbe essere rischioso. Se invece ci sarà, potrà superare questi record:

38 anni e 257 giorni Ivica Vastic (Austria, 2008)

39 anni e 91 giorni Lothar Matthäus (Germania, 2000)

38 anni e 232 giorni Jens Lehmann (Germania, 2008)

37 anni e 23 giorni Arnold Mühren (Olanda, 1988)

Partite giocate da Ronaldo alla fase finale di EURO

Data Avversario Risultato Esito Gol Fase 12/06/2004 Grecia 1–2 S 1 Gironi 16/06/2004 Russia 2–0 V Gironi 20/06/2004 Spagna 1–0 V Gironi 24/06/2004 Inghilterra 2–2 (V dcr) V Quarti di finale 30/06/2004 Olanda 2–1 V 1 Semifinale 04/07/2004 Grecia 0–1 S Finale 07/06/2008 Turchia 2–0 V Gironi 11/06/2008 Repubblica Ceca 3–1 V 1 Gironi 19/06/2008 Germania 2–3 S Quarti di finale 09/06/2012 Germania 0–1 S Gironi 13/06/2012 Danimarca 3–2 V Gironi 17/06/2012 Olanda 2–1 V 2 Gironi 21/06/2012 Repubblica Ceca 1–0 V 1 Quarti di finale 27/06/2012 Spagna 0–0 (S dcr) S Semifinale 14/06/2016 Islanda 1–1 P Gironi 18/06/2016 Austria 0–0 P Gironi 22/06/2016 Ungheria 3–3 P 2 Gironi 25/06/2016 Croazia 1–0 V Ottavi di finale 30/06/2016 Polonia 1–1 (V dcr) V Quarti di finale 06/07/2016 Galles 2–0 V 1 Semifinale 10/07/2016 Francia 1–0 V Finale

*Le partite decise ai supplementari o ai rigori sono classificate come vittorie o sconfitte.