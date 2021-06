Probabili formazioni di EURO 2020: le ultime dalle squadre

I reporter di UEFA.com vi svelano come le squadre potrebbero schierarsi nella fase finale di UEFA EURO 2020.

Tenetevi aggiornati qui con le probabili formazioni durante tutto il torneo.

Austria

Prima partita: Austria - Macedonia del Nord (13 giugno)Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Laimer, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Arnautović

Belgio

Prima partita: Belgio-Russia (12 giugno)Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Doku

Croazia

Prima partita: Inghilterra-Croazia (13 giugno)

Livaković; Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Barišić; Brozović, Kovačić; Modrić, Rebić, Perišić; Petković

Repubblica Ceca

Prima partita: Scozia-Repubblica Ceca (14 giugno)

Vaclík; Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Danimarca

Prima partita: Danimarca-Finlandia (12 giugno)

Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Højbjerg; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind

Inghilterra

Prima partita: Inghilterra-Croazia(13 giugno

Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford

Finlandia

Prima partita: Danimarca-Finlandia (12 giugno) Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Francia

Prima partita: Francia-Germania (15 giugno)

Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann; Benzema, Mbappé

Germania

Prima partita: Francia-Germania (15 giugno) Neuer; Kimmich, Rüdiger, Hummels, Halstenberg; Gündoğan, Kroos; Sané, Müller, Gnabry; Werner

Ungheria

Prima partita: Ungheria-Portogallo (15 giugno)

Gulácsi; Fiola, Orbán, At. Szalai; Lovrencsics, Négo, Nagy, Kleinheisler, Holender; Sallai, Ád. Szalai

Scopri le squadre: Italia

Italia

Prima partita: Turchia-Italia (11 giugno) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Paolo Menicucci, reporter Italia: Roberto Mancini dovrebbe puntare sulla collaudata coppia difensiva formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni sono alternative preziose. L'allenatore dell'Italia spera che Marco Verratti possa recuperare completamente da un recente infortunio al ginocchio, mentre Federico Chiesa è in ottima forma e dovrebbe completare la linea d'attacco insieme a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

Olanda

Prima partita: Olanda-Ucraina (13 giugno)

Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind; F. De Jong, Klaassen, Wijnaldum; Berghuis, L. De Jong, Depay

Macedonia del Nord

Prima partita: Austria - Macedonia del Nord (13 giugno) Dimitrievski; Nikolov, Spirovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Pandev

Polonia

Prima partita: Polonia-Slovacchia (14 giugno)

Szczęsny; Piątkowski, Glik, Bednarek, Bereszyński; Krychowiak, Klich, Zieliński, Puchacz; Jóźwiak, Lewandowski

Portogallo

Prima partita: Prima partita: Ungheria-Portogallo (15 giugno) xxx

Russia

Prima partita: Belgio-Russia (12 giugno) Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba

Scozia

Prima partita: Scozia-Repubblica Ceca (14 giugno)

Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

Slovacchia

Prima partita: Polonia-Slovacchia (14 giugno)

Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Hamšík, Duda, Mak; Boženík

Spagna

Prima partita: Spagna-Svezia (14 giugno)

Probabile formazione a seguire

Svezia

Prima partita: Spagna-Svezia (14 giugno) Probabile formazione a seguire

Svizzera

Prima partita: Galles-Svizzera (12 giugno)Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Peter Birrer, reporter Svizzera: xxx.

Scopri le squadre: Turchia

Turchia

Prima partita: Turchia-Italia (11 giugno)

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan; Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Görkem Kırgız, reporter Turchia: La formazione iniziale è quasi confermata. Cengiz Ünder potrebbe essere preferito a Yusuf, con Şenol Güneş che di recente ha giocato sull'esterno. Se viene schierato un 3-4-3, tuttavia, anche Kaan Ayhan potrebbe essere titolare.

Ucraina

Prima partita: Olanda-Ucraina (13 giugno)

Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Bogdan Buga, reporter Ucraina:

Un anno fa, la squadra si sarebbe scelta da sola. Ora, però, Andriy Shevchenko ha l'imbarazzo della scelta in quasi tutti i reparti, a partire dalla concorrenza tra Andriy Pyatov e Georgiy Bushchan in porta. Al centro della difesa, Illia Zabarnyi, Serhiy Kryvtsov e Mykola Matviyenko sono tutti potenziali titolari. Sugli esterni, Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zubkov, Marlos e Viktor Tsygankov (attualmente in recupero da un infortunio alla caviglia) sono in lizza per due posti.

Galles

Prima partita: Galles-Svizzera (12 giugno)

Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale

Matthew Howarth, reporter Galles: Robert Page ha spesso utilizzato un 3-4-3, ma il Galles ha fatto molto meglio dopo essere passato al 4-2-3-1 nella recente amichevole contro l'Albania. Se Page opta per quest'ultimo sistema, Aaron Ramsey e Kieffer Moore potrebbero essere entrambi in campo dall'inizio.

.