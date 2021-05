Finale EURO 2020: quando e dove sarà?

UEFA EURO 2020 si giocherà in 11 città diverse dall'11 giugno 2021, ma le due semifinali e la finale si disputeranno nello stadio di Wembley, a Londra.

Quando sarà la finale di EURO 2020?

La finale di UEFA EURO 2020 si giocherà domenica 11 luglio 2021 alle 21:00 CET. Prima del rinvio del torneo per far fronte alla pandemia di COVID-19, la finale era prevista per il 12 luglio 2020. Wembley ospiterà inoltre le semifinali di martedì 6 e mercoledì 7 luglio.

Wembley ha mai ospitato una finale EURO in passato?

Highlights: i gol più belli di EURO '96

Il vecchio stadio di Wembley - che è stato demolito nel 2002 - ha ospitato la finale di EURO '96. La Germania in quell'occasione è stata incoronata campione d'Europa per la terza volta grazie al golden goal di Oliver Bierhoff contro la Repubblica Ceca.

Trent'anni prima, l'Inghilterra aveva vinto la Coppa del Mondo FIFA del 1966 battendo proprio a Wembley la Germania Ovest per 4-2 dopo i tempi supplementari.

Nelle competizioni per club, il Manchester United (1968) e il Liverpool (1978) hanno vinto due delle sette coppe europee che si sono giocate in quello stadio. Ci sono state due finali di UEFA Champions League a Wembley dalla sua riapertura nel 2007, con il Barcellona che ha prevalso nel 2011 e il Bayern che ha trionfato due anni dopo.

Dove si sono giocate le finali EURO in passato?

La finale si è giocata in 13 diversi stadi di 12 nazioni differenti.

Guarda tutti i gol delle finali EURO: 1960-2016

1960: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1964: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (Spagna)

1968: Stadio Olimpico, Rome (Italia)

1972: Roi Baudouin, Brussels (Belgio)

1976: Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado (Jugoslavia)

1980: Stadio Olimpico, Rome (Italia)

1984: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1988: Olympiastadion, Monaco di Baviera (Germania)

1992: Ullevi, Goteborg (Svezia)

1996: Wembley Stadium, Londra (Inghilterra)

2000: Feijenoord Stadium, Rotterdam (Olanda)

2004: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona (Portogallo)

2008: Ernst-Happel-Stadion, Vienna (Austria)

2012: NSK Olimpiyskyi, Kiev (Ucraina)

2016: Stade de France, Saint-Denis (Francia)