28 mln di richieste per i biglietti EURO: è record!

Stracciati tutti i record di richieste biglietti per UEFA EURO 2020. L'ultima fase dedicata ai tifosi delle squadre qualificate ha portato a 28 milioni le richieste di tagliandi, doppiando così il totale registrato per UEFA EURO 2016.

La vendita biglietti è stata suddivisa in due fasi:

Vendita al pubblico generico (dal 12 giugno al 12 luglio) – 19,3 mln di richieste biglietti

Tifosi delle squadre qualificate (4–18 dicembre) – 9 mln di richieste biglietti



L'ultima fase riservata ai tifosi delle squadre qualificate, ha visto triplicare le richieste di biglietti rispetto a UEFA EURO 2016 in Francia. La cifra complessiva di 28,3 milioni è il doppio del precedente record e presumibilmente è dovuta in gran parte alla natura unica del primo torneo paneuropeo che coinvolge 12 nazioni ospitanti.

La partita della fase a gironi tra Francia e Germania del 16 giugno, per esempio, ha ricevuto 710.000 richieste - appena 4.000 in meno della finale di Wembley! Il 64% delle richieste è stato generato dai tifosi delle nazioni ospitanti ma ci sono state tantissime richieste dalle nazioni confinanti come Finlandia, Austria, Francia e Polonia.

Come posso ancora partecipare?

Tifosi delle nazionali vincitrici degli spareggi

Gli spareggi delle qualificazioni europee di fine marzo determineranno le ultime quattro nazionali che parteciperanno al torneo di questa estate, quindi i tifosi delle ultime quattro squadre potranno richiedere online i biglietti per UEFA EURO 2020 all'inizio di aprile.

Fase di acquisto

Se l'offerta di determinati biglietti supera la domanda, allora in prossimità del torneo tali tagliandi verranno venduti in base all'ordine di arrivo.

Piattaforma ufficiale di rivendita

I tifosi che vogliono rivendere i propri biglietti potranno farlo attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita della UEFA che sarà online a fine febbraio. Se i biglietti saranno venduti, allora l'acquirente iniziale verrà rimborsato.

Pacchetti Hospitality ufficiali

Fallo con stile. Per tutti i dettagli vai qui.