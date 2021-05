Capocannonieri EURO: i migliori marcatori di sempre e per edizione

Al Campionato Europeo UEFA, la Scarpa d’Oro non è stata assegnata fino a EURO ‘96, quando Alan Shearer l’ha conquistata davanti al suo pubblico.

1960: François Heutte (Francia), Viktor Ponedelnik (URSS), Valentin Ivanov (URSS), Dražan Jerković (Jugoslavia), Milan Galić (Jugoslavia) - 2 gol

1964: Jesús María Pereda (Spagna), Ferenc Bene (Ungheria), Deszö Novák (Ungheria) - 2 gol

1968: Dragan Džajić (Jugoslavia) - 2 gol

1972: Gerd Müller (Germania Ovest) - 4 gol

1976: Dieter Müller (Germania Ovest) - 4 gol

1980: Klaus Allofs (Germania Ovest) - 3 gol

1984: Michel Platini (Francia) - 9 gol

1988: Marco van Basten (Olanda) - 5 gol

1992: Henrik Larsen (Danimarca), Karl-Heinz Riedle (Germania), Dennis Bergkamp (Olanda), Tomas Brolin (Svezia) - 3 gol

1996: Alan Shearer (Inghilterra) - 5 gol

2000: Patrick Kluivert (Olanda), Savo Milošević (Jugoslavia) - 5 gol

2004: Milan Baroš (Repubblica Ceca) - 5 gol

2008: David Villa (Spagna) - 4 gol

2012: Fernando Torres (Spagna)*, Alan Dzagoev (Russia), Mario Gomez (Germania), Mario Mandžukić (Croazia), Mario Balotelli (Italia), Cristiano Ronaldo (Portogallo) - 3 gol

2016: Antoine Griezmann (Francia)** - 6 gol

*Nel 2012, Torres ha vinto la Scarpa d’Oro perché a parità di gol (tre) ha realizzato anche un assist e ha giocato meno minuti rispetto agli altri giocatori; Gomez è arrivato secondo mentre Dzagoev terzo

**Cristiano Ronaldo (tre gol e tre assist) è arrivato secondo, mentre Olivier Giroud (tre gol e due assist) terzo

9: Michel Platini (Francia)

9: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

7: Alan Shearer (Inghilterra)

40: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

25: Zlatan Ibrahimović (Svezia)

23: Robbie Keane (Repubblica d’Irlanda)

9: Michel Platini (Francia, 1984)

Oltre alla Scarpa d’Oro, dal 1996 viene assegnato il premio di miglior giocatore del torneo, in base al giudizio degli osservatori tecnici UEFA. I vincitori sono stati:



Antoine Griezmann with the UEFA EURO 2016 Player of the Tournament award

