Martin Garrix curerà il sound di UEFA EURO 2020

Il dj e produttore Martin Garrix è stato nominato Official Music Artist di UEFA EURO 2020 e produrrà l'inno ufficiale e le altre musiche del torneo.

Il dj, 23 anni, ha dato la notizia mentre era headliner all’Amsterdam Dance Event il 19 ottobre. Il brano, che vedrà la collaborazione di un famoso cantante, verrà presentato nella primavera del 2020. Entrambi gli artisti lo eseguiranno per intero per la prima volta durante la cerimonia di apertura di UEFA EURO 2020, in programma allo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno.

Oltre all'inno ufficiale, Garrix produrrà la musica che accompagnerà le squadre in campo e quelle da utilizzare in tutte le trasmissioni ufficiali. "È un grande onore creare l'inno ufficiale di UEFA EURO 2020 e sono entusiasta di farlo ascoltare a tutti - ha dichiarato Garrix -. Il torneo avvicinerà più che mai i tifosi al calcio e spero che la mia canzone faccia sentire ogni cittadino europeo parte della manifestazione".

"Organizzare UEFA EURO 2020 in 12 città è incredibile, ma è il modo perfetto per festeggiare i 60 anni di questa grande competizione. La musica è la mia passione, ma mi piace anche il calcio, quindi è ancora più speciale poter creare l'inno di quello che sarà il più grande campionato europeo della storia".

Ispirato dalle gesta del connazionale Tiësto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Atene del 2004, negli anni Garrix ha saputo scalare le classifiche mondiali, piazzando al numero uno successi come "Don’t Look Down (feat. Usher)", "Scared to be Lonely (feat. Dua Lipa)" e "In the Name of Love (feat. Bebe Rexha)". Garrix ha anche prodotto brani con i più grandi nomi dell'industria musicale come Tiësto, David Guetta (autore dell'inno ufficiale di UEFA EURO 2016) e, più di recente, Dean Lewis per il nuovo singolo "Used To Love".

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: "UEFA EURO 2020 sarà un mese di festa in tutta Europa. Per dar via ai festeggiamenti, non c'è persona migliore di Martin Garrix. La musica e il calcio sanno unire la gente: poiché il torneo si giocherà in 12 città, il tema comune di UEFA EURO 2020 sarà proprio l'unità".

Vinci un incontro con Martin Garrix durante il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2020, in programma a Bucarest il 30 novembre: partecipa su: www.euro2020.com/Martin-Garrix