Luke Shaw segna il gol più veloce in una finale di EURO

UEFA.com passa in rassegna i gol più veloci nella storia dei Campionati Europei UEFA, tra cui quello di Luke Shaw per l'Inghilterra nella finale di UEFA EURO 2020 contro l'Italia.

1:07 – Dmitri Kirichenko (Russia - Grecia 2-1, 20/06/2004)

Kirichenko assiste dalla panchina alle due sconfitte consecutive che estromettono la Russia da UEFA EURO 2004. In occasione dell'ultima e ininfluente gara del Gruppo A, il Ct Georgi Yartsev rivoluziona la formazione e l'attaccante del PFC CSKA Moskva sfrutta al meglio la sua occasione battendo Antonios Nikopolidis dopo appena 67 secondi con una conclusione di destro. Il suo gol rimane tuttora il più veloce di sempre alla fase finale.

1:22 – Emil Forsberg (Svezia - Polonia 3-2, 23/06/21)

La Svezia sapeva che vincendo avrebbe chiuso al primo posto in un girone in cui figurava anche la Spagna tre volte campione d'Europa. Gli svedesi cominciano nel migliore dei modi quando il centrocampista del Leipzig, che aveva segnato il gol decisivo nella partita precedente contro la Slovacchia, approfitta di un pallone vagante in area trafiggendo Wojciech Szczęsny.

1:39 – Yussuf Poulsen (Danimarca - Belgio, 17/06/2021)

La Danimarca parte subito forte nella seconda partita di UEFA EURO 2020 al Parken Stadium, dopo la sconfitta per 1-0 di cinque giorni prima all'esordio contro la Finlandia a Copenaghen - partita segnata dalla sospensione per un grave malore che ha colpito Christian Eriksen sul finire del primo tempo. Thibaut Courtois serve la palla a Poulsen che con una rasoiata sul palo opposto non lascia scampo al portiere avversario.

Guarda i gol più veloci nella storia di EURO

1:40 – Robert Lewandowski (Polonia - Portogallo 1-1 (3-5 dcr), 30/06/16)

L'attaccante polacco non riesce ad andare a segno nelle prime quattro gare di UEFA EURO 2016. Ai quarti a Marsiglia, però, gli bastano 100 secondi per trovare la porta, finalizzando l’assist dalla sinistra di Kamil Grosicki.

1:57 – Luke Shaw (Italy vs England), 11/07/2021

Shaw non aveva mai segnato in nazionale prima di portare in vantaggio l'Inghilterra contro l'Italia nelle battute iniziali di UEFA EURO 2020, sfruttando un cross di Kieran Trippier dalla destra. In precedenza, il gol più veloce in una finale era stato realizzato dopo 5 minuti e 17 secondi dallo spagnolo Chus Pereda nella finale 1964 contro l'Unione Sovietica.

2:00 – Robbie Brady (Francia - Repubblica d'Irlanda, 26/06/2016)

Al 2' della sfida degli ottavi, Robbie Brady regala all'Irlanda il vantaggio dal dischetto spiazzando Hugo Lloris con una trasformazione impeccabile.

2:07 – Sergei Aleinikov (Inghilterra - Unione Sovietica 1-3, 18/06/1988)

Sugli sviluppi di un pallone perso da Glenn Hoddle, Aleinikov avanza per vie centrali e batte Chris Woods. L’URSS segna altri due gol nel secondo tempo e centra la vittoria che la porta in semifinale.

2:14 – Petr Jiráček (Rep. ceca - Grecia 2-1, 12/06/2012)

Tomáš Hübschman piazza un bel pallone tra i difensori greci Kyriakos Papadopoulos e Kostas Katsouranis innescando Jiráček, che pesca l'angolino. Poi arriva il raddoppio di Václav Pilař e i cechi conquistano i primi punti nel Gruppo A.

2:14 – Alan Shearer (Germania - Inghilterra 1-1 [5-6 dcr], 26/06/1996)

La semifinale più attesa comincia col botto. Dopo una bella conclusione di Paul Ince neutralizzata da Andreas Köpke, Shearer firma il suo quinto gol nel torneo sugli sviluppi di un corner calciato da Paul Gascoigne e prolungato da Tony Adams. .

L'esultanza di Michael Owen dopo il suo gol ©Getty Images

2:25 – Michael Owen (Portogallo - Inghilterra 2-2 [6-5 dcr], 24/06/2004)

L'Inghilterra passa subito in vantaggio: Jorge Andrade fallisce il disimpegno su un retropassaggio di testa di Costinha, Owen si avventa sulla palla vagante e la deposita alle spalle di Ricardo. In seguito, il portiere trasforma il rigore decisivo dopo i tempi supplementari e manda i lusitani in semifinale.