Galles - Danimarca 0-4: la Danimarca domina e va ai quarti

Nonostante l'esordio con due sconfitte, la Danimarca ritorna ai suoi fasti e raggiunge i quarti di finale per la prima volta dopo 17 anni. Per l'occasione, Kasper Dolberg diventa il primo giocatore danese a segnare una doppietta nella fase a eliminazione diretta di EURO dal 1992.

La partita in pillole

Kasper Dolberg esulta dopo il secondo gol personale

Molto partecipe nelle battute iniziali, Gareth Bale si rende subito pericoloso con una conclusione di sinistro, che però termina fuori bersaglio.

Il capitano del Galles manda di nuovo a lato qualche minuto più tardi, poi diversi difensori fermano una volèe ravvicinata di Ramsey.

L'inerzia della partita cambia e Kasper Dolberg va in gol alla prima vera occasione danese. Su un pallone filtrante di Mikkel Damsgaard, il giocatore si spinge al limite dell'area e fa partire un tiro che si insacca dietro il palo alla sinistra di Danny Ward.

Per neutralizzare Ramsey e Bale, i due giocatori più temuti, la squadra di Kasper Hjulmand passa alla difesa a quattro e assume un maggiore controllo della gara fino all'intervallo.

Damsgaard raddoppia a inizio ripresa. Sulla ribattuta di Neco Williams in area, il giocatore controlla e insacca in sicurezza con un rasoterra. Il Galles continua a provarci in contropiede, ma ogni tentativo viene puntualmente fermato dalla difesa danese.

Joakim Mæhle dopo il 3-0

All'88', Nørgaard apre per l'inserimento in area di Mæhle, che rientra sul sinistro, manda a vuoto il tentato intervento di Davies e batte Ward di potenza. La Danimarca è sul 3-0.

Ma c'è ancora tempo per il quarto gol nel recupero: Cornelius fa la sponda per l'inserimento in area di Braithwaite, che si sposta la sfera sul sinistro e batte Ward con un preciso diagonale. L'arbitro, dopo la VAR review, conferma il gol della Danimarca.

Star of the Match: Kasper Dolberg (Danimarca)

"Ha segnato due gol ed è sempre stato preciso con la palla ai piedi"

Franz Hoek, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Galles: Ward; C. Roberts (N. Williams 40'), Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell (Wilson 60'), Allen; Bale, Ramsey, James (Brooks 78'); Moore (Roberts 78')

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjær (Andersen 77'), Vestergaard; Stryger (Boilesen 77'), Højbjerg, Delaney (Jensen 60'), Mæhle; Damsgaard (Nørgaard 60'), Dolberg (Cornelius 69'), Braithwaite