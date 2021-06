Portogallo - Francia 2-2: Ronaldo trascina la sua nazionale agli ottavi

Cristiano Ronaldo trasforma due rigori e vanifica la doppietta di Karim Benzema, accompagnando il Portogallo agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020. La Francia si qualifica come prima del Girone F.

La partita in pillole

La Francia è già sicura di un posto agli ottavi, mentre il Portogallo deve evitare la sconfitta e ha bisogno di punti dopo la sconfitta per 4-2 contro la Germania.

Cristiano Ronaldo ha segnato due gol dal dischetto

Dopo un paio di occasioni in avvio di gara, Cristiano Ronaldo non tarda molto a entrare nel tabellino dei marcatori. Al 31', Lloris commette fallo nello scontro aereo con Danilo, l'arbitro assegna calcio di rigore e CR7 non sbaglia: è il suo primo gol di sempre contro i Bleus.

Il Portogallo cerca di controllare la gara, ma allo scoccare dell'intervallo Nélson Semedo atterra Kylian Mbappé in area e l'arbitro assegna un altro penalty. Dal dischetto va Benzema, che spiazza Rui Patrício di destro.

La Francia passa in vantaggio al 2' della ripresa. Lancio di Pogba per la corsa in profondità di Benzema, che riceve in area e traccia un diagonale di prima che batte Rui Patricio. Con l'Ungheria in vantaggio a Monaco, al momento il Portogallo è fuori dalla competizione. Al 60', però, Joules Koundé tocca di mano in area sul tentativo di cross di Cristiano Ronaldo e arriva il terzo rigore dell'incontro. L'attaccante della Juventus si presenta sul dischetto e trasforma in maniera impeccabile, mettendo a segno il 15º gol personale a EURO (il primato era già suo) ed eguagliando il record assoluto di marcature in nazionale di Ali Daei (109).

Il Portogallo alza il muro nel finale e, con un pareggio, riesce ad approdare agli ottavi di UEFA EURO 2020 piazzandosi tra le migliori terze.

Star of the Match: Karim Benzema (Francia)

“Per i suoi primi gol a EURO e per l'ottimo movimento in occasione del 2-1”

Corinne Diacre, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Formazioni

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo (Dalot 70'), Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; João Moutinho (Neves 72'), Danilo (Palhinha 46'), Renato Sanches (Oliveira 88'); Bernardo Silva (Bruno Fernandes 72'), Ronaldo, Diogo Jota

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández (Digne 46', Rabiot 52'); Pogba, Kanté; Tolisso (Coman 66'), Griezmann (Sissoko 87'), Mbappé; Benzema