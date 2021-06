Slovacchia - Spagna 0-5: le Furie Rosse rialzano la testa

La Spagna chiude la prima fase di UEFA EURO 2020 con un'eclatante vittoria per 5-0 contro la Slovacchia e il secondo posto nel Gruppo E.

La partita in pillole

In formazione rimaneggiata, e nonostante un buon inizio degli slovacchi, l'undici di Luis Enrique cerca di chiudere la gara al più presto. Al 5', Drúbravka effettua una grande parata su un tiro di Morata. Dopo sette minuti, il portiere slovacco para un rigore all'attaccante della Juventus, ripetendosi su un altro suo tiro poco più tardi.

L'autorete di Drúbravka

Al 30, però, l'estremo difensore si rende protagonista in negativo. Un errore di Šatka permette a Sarabia di recuperare la palla al limite e calciare col sinistro: la sfera sbatte sulla traversa, poi la traiettoria si inarca e ricade perpendicolarmente alla linea di porta. Dúbravka, nel tentativo di liberare, fa carambolare il pallone nella sua rete: la Spagna è in vantaggio.

Nel recupero del primo tempo, Koke batte un corner. Dopo la deviazione aerea di Azpilicueta, Hromada sbaglia il rinvio nel tentativo di liberare. Pedri recupera al limite e alza la sfera per l'inserimento di Gerard Moreno, che anticipa Dúbravka, si allarga e disegna un cross morbido verso l'area piccola: Laporte stacca di testa e indirizza il pallone verso l'angolo più lontano. 2-0 Spagna.

Al 56', Busquets appoggia per Pedri, che allarga per la sovrapposizione sulla corsia di Jordi Alba: il terzino del Barcellona disegna un cross che pesca a centro area Sarabia, la girata col mancino del numero 22 tocca il palo alla sinistra di Dúbravka e termina in rete.

Al 67', Koke batte corto l'angolo appoggiando a Sarabia, che ottiene il triangolo da Pedri e viene liberato in area: il numero 22 crossa al centro, dove Ferran Torres sbuca alle spalle di Škriniar e batte Dúbravka con un delizioso colpo di tacco.

Al 71', sugli sviluppi di una punizione battuta dalla corsia, Thiago Alcántara calcia dal limite facendo rimbalzare il pallone a terra. La difesa slovacca non riesce a sbrogliare la situazione, lo stacco di Laporte favorisce il successivo colpo di testa di Pau Torres e Kucka infila la propria porta nel tentativo di liberare. Il secondo autogol della squadra di Tarkovič suggella il definitivo 5-0 per le furie rosse, che blindano il secondo posto e la qualificazione agli ottavi.

Star of the Match: Sergio Busquets (Spagna)

“Una partita perfetta: ha dato equilibrio alla squadra in attacco e difesa. Un giocatore esemplare per senso della posizione e intelligenza calcistica”.

Ginés Meléndez, osservatore tecnico UEFA

Sergio Busquets con il premio UEFA via Getty Images

Formazioni

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada (Lobotka 46'); Haraslín (Suslov 69'), Hamšík (Bénes 90'), Mak (Weiis 69'); Duda (Ďuriš 46')

Ferran Torres firma il terzo gol

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta (Oyarzabal 77'), Eric García (Pau Torres 71'), Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets (Thiago Alcántara 71'), Pedri; Sarabia, Morata (Ferran Torres 66'), Gerard Moreno (Traoré 77)