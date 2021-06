Svizzera - Turchia, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Turchia affronta la Svizzera nel Gruppo A di UEFA EURO 2020 sabato 20 giugno alle 18:00 CET a Baku.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Gavranović

Diffidati: Embolo, Gavranović, Mbabu, Schär

Turchia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı; Burak Yılmaz

Diffidati: Hakan Çalhanoğlu, Dervişoğlu, Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz

Le parole dei Ct

Vladimir Petković, Ct Svizzera: "Ho parlato con i ragazzi e ho detto loro che abbiamo ancora una partita e questi tre punti potrebbero essere fondamentali per il passaggio del turno''.

Şenol Güneş, Ct Turchia: "Abbiamo una squadra giovane che non aveva mai vissuto un torneo come questo prima d'ora. Le aspettative su di noi erano alte in virtù delle prestazioni che avevamo offerto durante la fase di qualificazione''.

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Svizzera: SPVVVV

Turchia: SSVPVP