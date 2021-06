Portogallo - Germania 2-4: vittoria in rimonta per i tedeschi

I tedeschi subiscono un gol dal solito Cristiano Ronaldo e poi rimontano il passivo segnando quattro gol ai campioni in carica del Portogallo che adesso mercoledì nell'ultima partita giocheranno una sfida da dentro o fuori.



La partita in pillole

La Germania parte subito forte a Monaco di Baviera, sfruttando la spinta dei suoi terzini offensivi. Il titolare della fascia sinistra, Robin Gosens, trova il gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. I tedeschi continuano a spingere ma il Portogallo chiude gli spazi e passa in vantaggio con Cristiano Ronado che inizia e conclude un contropiede da manuale.

La nazionale del Mannschaft dopo il gol cambia marcia e ricomincia ad attaccare a testa bassa. La pressione dei tedeschi costringe la squadra ospite a due autogol nell'arco di cinque minuti nel primo tempo, quando Rùben Dias e Raphaël Guerreiro deviano involontariamente il pallone nella rete difesa da Rui Patricio. Il Portogallo è stordito e non riesce a reagire con le squadre che vanno negli spogliatoi.

Gosens manda un bacio dopo il gol di testa POOL/AFP via Getty Images

Poco dopo la ripresa, la Germania segna la rete del 3-1 con Kai Havertz dopo un bel cross di Gosens, e poi quest'ultimo verso l'ora di gioco segna la rete del 4-1 con un colpo di testa su assist di Joshua Kimmich. A partita virtualmente conclusa, Joachim Löw fa qualche cambio in vista di mercoledì mentre il Portogallo continua ad attaccare e accorcia le distanze con Diogo Jota su assist di Ronaldo. Renato Sanches colpisce un palo con una gran conclusione, ma sono i tedeschi a portare a casa i tre punti.

Star of the Match: Robin Gosens (Germania)

Robin Gosens col premio di Star of the Match UEFA via Getty Images

"Prestazione straordinaria del terzino sinistro della Germania che mette lo zampino praticamente in tutti i gol della squadra di casa, oltre a segnarne uno lui stesso. Bravo in fase di non possesso e intelligente nelle chiusure vicino a [Antonio] Rüdiger, col Portogallo che difficilmente riusciva a superare la sua zona di competenza. Gosens è rimasto alto con la Germania in attacco ed è stato un pericolo continuo negli uno contro uno e con i suoi cross millimetrici. Prestazione di livello mondiale".

Steffen Freund, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Formazioni

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (Rafa Silva 58'); Diogo Jota (André Silva 83'), Bruno Fernandes (Moutinho 64'), Bernardo Silva (Renato Sanches 46'); Ronaldo

Germania: Neuer; Ginter, Hummels (Can 63'), Rüdiger; Kimmich, Gündoğan (Süle 73'), Kroos, Gosens (Halstenberg 62'); Havertz (Goretzka 73'), Müller; Gnabry (Sané 87')