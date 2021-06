Ungheria - Francia 1-1: prima battuta d'arresto per i Bleus

Nel Gruppo F di UEFA EURO 2020, l'Ungheria va in vantaggio alla fine della prima frazione di gioco con Attila Fiola, ma la Francia pareggia con Antoine Griezmann. I francesi non trovano il gol-vittoria e sono ora a quattro punti in attesa dell'ultima sfida contro il Portogallo e hanno bisogno di un solo punto per qualificarsi mentre l'Ungheria deve battere la Germania mercoledì a Monaco di Baviera per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

La partita in pillole

L'Ungheria parte bene, ma poco dopo la Francia sale subito in cattedra. Péter Gulácsi neutralizza Karim Benzema dalla distanza, poi Kylian Mbappé incorna a lato. Dopo l'uscita del capitano ungherese Ádám Szalai a metà del primo tempo, i campioni del mondo continuano a spingere. Su una combinazione tra Antoine Griezmann e Mbappé, la palla termina a Benzema, che conclude di controbalzo a lato.

La gara sembra a senso unico fino allo scadere della prima frazione di gioco, quando a sorpresa passa l'Ungheria. Attila Fiola gioca un uno-due in corsa con Roland Sallai, supera Benjamin Pavard e Raphaël Varane e trafigge Hugo Lloris con un rasoterra.

La Francia prosegue il forcing e poco prima del quarto d'ora della ripresa colpisce un palo con Ousmane Dembélé, appena entrato in campo. Al 66' arriva l'atteso gol del pareggio. Un rilancio profondo di Lloris sorprende i difensori ungheresi, che lasciano rimbalzare la sfera: Mbappé sfrutta l'indecisione di Nagy e la recupera direttamente nell'area ungherese, poi cerca l'assist per l'inserimento di Benzema. Il tocco di Orbán favorisce Griezmann, che ribadisce in rete da pochi passi.

Star of the Match: László Kleinheisler (Ungheria)

"Partita sontuosa in difesa e ottima in fase di transizione".

Corinne Diacre, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

László Kleinheisler con il premio UEFA via Getty Images

Formazioni

Ungheria: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Nagy; Négo, Kleinheisler (Lovrencsics 84'), Schäfer (Cseri 75'), Fiola; Ad. Szalai (Nikolić 26'), Sallai

France: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba (Tolisso 76'), Kanté, Rabiot (Dembélé 57', Lemar 87'); Benzema (Giroud 76'), Griezmann, Mbappé