Svezia - Slovacchia 1-0: alla Svezia basta un rigore

Forsberg diventa il primo giocatore svedese a segnare alla fase finale di EURO dopo Seb Larsson nel 2012 e regala alla Svezia una vittoria su una Slovacchia ben organizzata nel Gruppo E. Gli svedesi si avvicinano così alla qualificazione agli ottavi.

La partita in pillole

La Svezia – invariata dopo l'ottima prestazione difensiva contro Spagna – inizia con un senso di maggior libertà contro una Slovacchia più cauta e più propensa a partire dalle retrovia e dettare i ritmi. La gara si apre con una conclusione di Sebastian Larsson.

Il pressing alto degli svedesi favorisce un calcio di punizione al limite dell'area, ma sulla precisa battuta di Larsson, Mikael Lustig incorna alto.

La Slovacchia inizia a entrare sempre più in partita e Marcus Danielson richiamato a fermare una pericolosa fuga di Marek Hamšík. Poi, l'ex Napoli manda un tiro sopra la traversa.

L'abbraccio tra Emil Forsberg e Robin Quaison Getty Images

La Svezia prende il toro per le corna e inizia bene la ripresa. Una conclusione di Ludwig Augustinsson e un tiro dalla distanza di Alexander Isak costringono Martin Dúbravka a due parate impegnative. Al 77', per, però Robin Quaison viene atterrato in area e il portiere della Slovacchia non è in grado di neutralizzare il tiro di Emil Forsberg.

Star of the Match: Alexander Isak (Svezia)

"Un pericolo costante e una spina nel fianco della difesa della Slovacchia”.

Mixu Paatelainen, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Alexander Isak è stato nominato Star of the Match UEFA via Getty Images

Formazioni

Svezia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson (Claesson 64'), Forsberg; Isak, Berg (Quaison 64')

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík (Haraslín 65'), Šatka, Škriniar, Hubočan (Hancko 84'); Kucka, Hrošovský (Ďuriš 84'); Koscelník, Hamšík (Bénes 77'), Mak (Weiss 77'); Duda