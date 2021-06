Spagna - Polonia 1-1: la rete di Lewandowski vale il pari contro la Spagna

La Polonia resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di UEFA EURO 2020 grazie al pari contro la Spagna. Álvaro Morata porta in vantaggio la squadra di casa, ma Lewandowski non ci sta e segna di testa il gol del pari. Gli spagnoli sbagliano un rigore con Gerard Moreno, e uno in movimento con Morata sulla ribattuta.

Il palo dello spagnolo Gerard Moreno su rigore Getty Images

La partita in pillole

Dopo il deludente pareggio della prima giornata contro la Svezia, nella seconda gara la Spagna fatica a imporre il proprio gioco contro la Polonia fino al 25', quando trova la rete del vantaggio: Gerard Moreno taglia l'area dalla destra e mette la palla sul secondo palo con un rasoterra dove arriva prima di tutti Álvaro Morata.

La Spagna cerca il raddoppio e lo sfiora con una punizione di Moreno, ma la Polonia è viva e arriva a un passo dal pari con un tiro al volo di Karol Świderski che colpisce il palo arriva sui piedi di Robert Lewandowski, la cui conclusione viene respinta da Unai Simón.

Il colpo di testa dell'1-1 di Robert Lewandowski UEFA via Getty Images

Dopo nove minuti dalla ripresa, la Polonia trova il pari col suo uomo più atteso. Kamil Jóźwiak mette al centro un pallone su cui svetta più in alto di tutti Lewandowski, che di testa la piazza sul palo opposto alle spalle di Simòn. La gioia della Polonia potrebbe durare pochi minuti, dato che tre minuti dopo Moreno viene steso in area da Jakub Moder. Lo stesso calciatore spagnolo si presenta sul dischetto ma angola troppo il tiro colpendo il palo, con la ribattuta che finisce sui piedi di Morata che però non è abbastanza reattivo per ribadire il pallone in rete.

La Spagna cerca con insistenza il gol della vittoria, ma la Polonia resiste eroicamente lasciando il discorso qualificazione ancora aperto.

Star of the Match: Jordi Alba (Spagna)

“Grande prestazione sia in fase offensiva che difensiva. I suoi cross hanno causato tanti grattacapi alla difesa polacca. Gran partita".

Ginés Meléndez, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke (Sarabia 68'), Rodri, Pedri; Gerard Moreno (Fabián Ruiz 68'), Morata (Oyarzabal 87'), Olmo (Ferran Torres 61')

Polonia: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek (Dawidowicz 85'); Jóźwiak, Moder (Linetty 85'), Klich (Kozłowski 55'), Puchacz; Świderski (Frankowski 68'), Zieliński; Lewandowski