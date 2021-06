Polonia - Slovacchia, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e statistiche

La Polonia affronta la Slovacchia nel Gruppo E di UEFA EURO 2020 lunedì 14 giugno alle 18:00 (CET) a San Pietroburgo.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.



Probabili formazioni

Polonia: Szczęsny; Piątkowski, Glik, Bednarek, Bereszyński; Krychowiak, Klich, Zieliński, Puchacz; Jóźwiak, Lewandowski

Scopri le squadre: Polonia

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda

Le dichiarazioni degli allenatori

Paulo Sousa, Ct Polonia: "Non sarà facile. Sarà una partita molto dinamica e mentale, non possiamo commettere errori e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo trovare gli spazi tra le linee della Slovacchia, una squadra molto ben organizzata e che difende con un blocco medio-basso. Loro sono molto forti nelle transizioni, diretti, non sprecano troppa energia in fase di costruzione e sono anche forti sui calci piazzati".

Scopri le squadre: Slovacchia

Štefan Tarkovič, Ct Slovacchia: "Abbiamo lavorato molto per arrivare fin qui e non vediamo l'ora di iniziare. Per noi è una grande sfida. La Polonia e in alto nel ranking FIFA e noi siamo outsider, ma credo che le squadre siano di livello simile. Un buon inizio è sicuramente importante, ma nel 2016 in Francia abbiamo perso la prima partita contro il Galles e siamo comunque riusciti a qualificarci".

Statistiche (tutte le competizioni, dalla più recente)

Polonia: PPSVPS

Slovacchia: PPVPPS

