Galles - Svizzera: storia della partita

Galles e Svizzera si affrontano a Baku nella prima gara del Gruppo A e cercano di emulare gli exploit di quattro anni fa al Campionato Europeo UEFA.

• A UEFA EURO 2016, entrambe le squadre sono arrivate alla fase a eliminazione diretta. La Svizzera è uscita agli ottavi, mentre il Galles ha raggiunto la semifinale e si è arreso ai futuri campioni del Portogallo.

• Per partire bene a UEFA EURO 2020, il Galles deve migliorare il suo bilancio complessivo contro la Svizzera, pur avendo vinto l’ultimo confronto diretto.

Precedenti

• La Svizzera ha vinto cinque confronti diretti su sette. Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012, le squadre erano nello stesso girone e hanno vinto la rispettiva partita in casa.

• A Basilea, la Svizzera di Ottmar Hitzfeld si è imposta 4-1 (doppietta di Valentin Stocker), mentre il Galles ha momentaneamente pareggiato con Gareth Bale. Bale ha segnato nella gara di ritorno vinta 2-0 a Swansea dopo un rigore trasformato da Aaron Ramsey. La sconfitta ha messo fine alle speranze di qualificazione degli elvetici, terzi; il Galles è arrivato quarto.

• È stata la prima vittoria del Galles contro la Svizzera dal 3-2 in amichevole a Wrexham nel maggio 1951.

• La Svizzera ha vinto gli altri quattro confronti diretti senza mai subire gol. Tra queste vittorie se ne contano due per 2-0 nelle qualificazioni a UEFA EURO 2000: nessuna delle due squadre ha però raggiunto la fase finale.

• Il Ct ad interim del Galles Robert Page ha giocato 90 minuti in quella vittoria svizzera per 2-0 al Racecourse Ground di Wrexham a ottobre 1999.

Scopri le squadre: Galles

Statistiche EURO: Galles

• Il Galles partecipa al Campionato Europeo UEFA per la seconda volta consecutiva dopo il memorabile esordio del 2016. La squadra di Chris Coleman è arrivata prima nel girone davanti a Inghilterra, Slovacchia e Russia, battendo successivamente Irlanda del Nord (1-0) e Belgio (3-1) e raggiungendo la sua prima semifinale di sempre un torneo UEFA o FIFA maschile o femminile. Quindi si è arreso al Portogallo, vincitore per 2-0.

• In precedenza, il migliore traguardo raggiunto dal Galles a EURO risaliva al 1976, quando è uscito contro la Jugoslavia con un 3-1 complessivo (sconfitta per 2-0 a Zagabria e 1-1 a Cardiff).

• Il Galles ha anche raggiunto i quarti di Coppa del Mondo FIFA 1958 ed è stato eliminato dai futuri campioni del Brasile con un 1-0.

• Nelle qualificazioni per questa edizione, la squadra di Ryan Giggs ha perso due delle prime tre partite ma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque (V3 P2), arrivando seconda nel Gruppo E dietro la Croazia. Ha staccato il biglietto per il torneo con un 2-0 casalingo sull’Ungheria all’ultima giornata.

Tutti i gol del Galles verso EURO 2020

• Con i gol di Kieffer Moore e Harry Wilson, il Galles ha vinto 2-0 in casa dell’Azerbaigian nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 (16 novembre 2019). La partita, giocata all’8 KM Stadionu, era la quarta disputata dal Galles a Baku, dove ha un bilancio di tre vittorie e un pareggio. Quella contro la Svizzera sarà la sua prima partita allo stadio Olimpico.

• Page ha giocato 90 minuti in entrambe le prime due partite del Galles a Baku, una vittoria per 2-0 nelle qualificazioni a UEFA EURO 2004 nel novembre 2002 e un pareggio per 1-1 nei preliminari della Coppa del Mondo FIFA 2006 nel settembre 2004.

Scopri le squadre: Svizzera

Statistiche EURO: Svizzera

• La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1.

• Il bilancio della Svizzera in 13 partite della fase finale di EURO è V2 P5 S6.

• Questa sarà la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi.

• La Svizzera si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite. Ha vinto le ultime cinque segnando 13 gol e subendone appena due, chiudendo tre gare a porta inviolata.

Tutti i gol della Svizzera verso EURO 2020

• La sconfitta per 1-0 contro la Danimarca a ottobre 2019 è stata l’unica subita dalla Svizzera nelle ultime 14 partite di EURO tra qualificazioni e fase finale (V8 P5). A UEFA EURO 2016 è rimasta imbattuta (V1 P3) perché l’eliminazione ai rigori contro la Polonia è classificata come pareggio.

• La Svizzera è arrivata quarta nella prima edizione di UEFA Nations League nel 2019, perdendo 3-1 contro i futuri campioni del Portogallo in semifinale e 6-5 ai rigori contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto dopo uno 0-0 nei 120 minuti.

• La Svizzera gioca a Baku per la seconda volta. Il 31 agosto 1996, ha perso 1-0 contro l’Azerbaigian nella prima gara di qualificazione alla Coppa del Mondo 1998.

La vittoria del Galles contro il Belgio a EURO

Collegamenti e curiosità

• Ramsey è stato compagno di Granit Xhaka all’Arsenal dal 2016 al 2019. Stephan Lichtsteiner ha militato nella squadra londinese nel 2018/19.

• Ricardo Rodríguez ha esordito nella Svizzera nel 2011 in una gara persa 2-0 contro il Galles. Nella stessa partita, Joe Allen ha giocato per la prima volta titolare nel Galles.

• Xherdan Shaqiri gioca nel Liverpool con il nazionale gallese Neco Williams.