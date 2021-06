Anteprima Turchia - Italia UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie sulle squadre, stato di forma

Nel Gruppo A di UEFA EURO 2020, l'Italia affronterà la Turchia a Roma venerdì 11 giugno. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Qual è la storia?

Guida alle città ospitanti di EURO 2020: Roma

La partita inaugurale di UEFA EURO 2020 avrà, come sempre, un'atmosfera speciale. L'Italia è imbattuta da 27 partite e dalla sua avrà anche la spinta del pubblico di casa dell'Olimpico. La Turchia, da parte sua, proverà ad evitare la quinta sconfitta nella sua gara di debutto a EURO.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Turchia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan; Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

L'opinione dei reporter

Scopri le squadre: Turchia

Görkem Kirgiz, reporter Turchia: Sebbene sia una squadra molto giovane e con diversi giocatori che non hanno ancora raggiunto l'apice della carriera, la Turchia ha le qualità per superare la fase a gironi. Poi servirà un pizzico di fortuna, ma la squadra ha le caratteristiche per poter diventare la rivelazione del torneo.

Paolo Menicucci, reporter Italia: L'Italia ha il talento necessario per arrivare in fondo al torneo. Per mettere le mani su un trofeo che manca dal lontano 1968, dovrà curare ogni minimo dettaglio. E poi c'è Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro 2020, che potrà rendere possibile il sogno azzurro.

Le parole dei Ct

Şenol Güneş, Ct Turchia: "Il risultato che otterremo nella prima partita sarà molto importante. Un pareggio o una vittoria potrebbero creare scompiglio nel girone. E' quello che ci auguriamo. Voglio vedere una squadra viva, anche se dovesse arrivare una sconfitta. Partecipare a EURO è già un successo, ma non ci dovremo fermare a questo!"

Scopri le squadre: Italia

Roberto Mancini, Ct Italia : "E' un girone difficile. Ovviamente, in questa competizione non puoi trovare squadre deboli. Ogni squadra qui è molto preparata tatticamente, tecnicamente e fisicamente. La Turchia è un'avversaria forte, con giocatori tecnici e prestanti”.

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Turchia: VPVPVV

Italia: VVVVVV

Prossime partite

Turchia - Galles – Mercoledì 16 giugno, Baku

Italia - Svizzera – Mercoledì 16 giugno, Roma