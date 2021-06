Anteprima UEFA EURO 2020 Ucraina - Macedonia del Nord : dove guardarla, notizie sulle squadre, stato di forma

Nel Gruppo C di UEFA EURO 2020, la Macedonia del Nord affronterà l'Ucraina giovedì 17 giugno a Bucarest. Calcio d'inizio alle ore 15:00.

Dove guardare la partita in TV

Puoi consultare qui la lista delle emittenti partner UEFA.

Probabili formazioni

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov



Macedonia del Nord: Dimitrievski; S Ristovski, Musliu, D Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

Le parole dei giocatori

Mykola Matviyenko, difensore Ucraina: "È la partita più importante del girone per noi. Dobbiamo assolutamente vincere e faremo del nostro meglio per ottenere i tre punti. Dovremo stare attenti soprattutto a Pandev, un calciatore di grande esperienza che ha militato sempre in grandi squadre. E' dotato di grande classe e l'ha già dimostrata in questo torneo”.

Aleksandar Trajkovski, attaccante Macedonia del Nord: "Questa squadra non si arrenderà mai. Lotteremo fino alla fine e vedremo cosa succederà. L'obiettivo rimane quello del passaggio del turno e fare scendere in piazza i nostri tifosi per i festeggiamenti".

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Ucraina: SVVPPP

Macedonia del Nord: SVPVVS