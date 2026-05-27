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Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0, finale Conference League: Jean-Philippe Mateta regala il trofeo alle Eagles

mercoledì 27 maggio 2026

Una ribattuta da distanza ravvicinata di Jean-Philippe Mateta regala il successo al Crystal Palace contro il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League giocata a Lipsia.

L'esultanza di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace col trofeo in mano dopo il successo contro il Rayo Vallecano
L'esultanza di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace col trofeo in mano dopo il successo contro il Rayo Vallecano Getty Images

Un gol da rapace d'area di Jean-Philippe Mateta nella ripresa, regala la vittoria al Crystal Palace contro il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League 2026.

I momenti chiave

25' il tiro di Alemão esce di poco a lato
39' Unai López fallisce l'occasione dal limite dell'area
45+1' il colpo di testa di Tyrick Mitchell esce fuori
51' Jean-Philippe Mateta sblocca il risultato con una ribattuta da pochi passi
56' la punizione di Daichi Kamada colpisce entrambi i pali senza entrare in porta
57' Augusto Batalla evita la doppietta a Mateta

La partita in breve

Il gol da pochi passi di Mateta
Il gol da pochi passi di MatetaGetty Images

Prima della partita, Oliver Glasner aveva parlato della capacità del Rayo di esercitare un pressing intenso e di indurre gli avversari a giocare la palla proprio dove volevano loro. Questa strategia sembra funzionare nel primo tempo.

Al 25' Alemão devia di testa un cross di Pep Chavarria mandando la palla fuori, mentre poco dopo Unai López calcia oltre lo stesso palo dopo aver ricevuto un passaggio da Álvaro Garcia al limite dell'area. Le Eagles sprecano la migliore occasione del primo tempo, con l'instancabile Tyrick Mitchell che colpisce di testa in modo impreciso il cross di Wharton nei minuti di recupero.

Tyrick Mitchell (in alto a sinistra) manda fuori la migliore occasione del primo tempo
Tyrick Mitchell (in alto a sinistra) manda fuori la migliore occasione del primo tempoAFP via Getty Images

Nella ripresa il Palace sorprende tutti passando in vantaggio alla prima vera occasione: Wharton riceve un pallone fuori area e lascia partire una conclusione potente che Augusto Batalla respinge in tuffo. Sulla ribattuta, Jean-Philippe Mateta si fa trovare nella posizione perfetta per ribadire in rete il rimbalzo.

Il Palace va vicino al raddoppio su un palla inattiva, ma la punizione di Daichi Kamada dopo aver colpito entrambi i pali esce dalla linea di porta senza nessuno che riesca a intercettarne la traiettoria. Poco dopo Mateta sfiora il 2-0, ma Batalla è abile a disinnescare l'attaccante avversario con una parata di puro istinto.

Augusto Batalla denies Mateta a second Palace goal
Augusto Batalla denies Mateta a second Palace goalAFP via Getty Images

Il Rayo torna alla carica alla ricerca del pari dopo essere stato messo alle corde, ma la squadra di Oliver Glasner mantiene alta la concentrazione e riesce a difendere il risultato che vale il trofeo.

Cronaca della finale
Adam Wharton del Crystal Palace col premio Laufenn Player of the Match
Adam Wharton del Crystal Palace col premio Laufenn Player of the MatchUEFA via Getty Images

Laufenn Player of the Match: Adam Wharton (Crystal Palace)

Il gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha spiegato: "Ha creato il gol e le altre due occasioni più pericolose per il Palace. Ha dimostrato un ottimo senso della posizione durante la battaglia del centrocampo".

Formazioni

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (Strand Larsen 76'), Pino (Guessand 80')

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría;  Isi Palazón (Akhomach 77'), Óscar Valentín (Mendy 62'), López (Díaz 62'); De Frutos (Camello 70'), Alemão, García (Espino 70')

Il Palace e il Rayo schierano le formazioni in vista del calcio d'inizio a Lipsia
Il Palace e il Rayo schierano le formazioni in vista del calcio d'inizio a LipsiaGetty Images

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 27 maggio 2026

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