Conference League 2025/26: Ismaïla Sarr chiude in vetta alla classifica marcatori

Ismaïla Sarr si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della UEFA Conference League 2025/26: l'attaccante del Crystal Palace ha segnato complessivamente nove gol, contribuendo in modo determinante al successo della sua squadra in questa competizione.

Classifica marcatori Conference League 2025/26 9 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) 8 Mikael Ishak (Lech Poznań)

8 Marius Mouandilmadji (Samsunspor) 6 Sven Mijnans (AZ Alkmaar) 5 Toni Fruk (Rijeka)﻿

5 Isak Jensen (AZ Alkmaar)

5 Franko Kovačević (Celje)

5 Nardin Mulahusejnović (Noah)

Classifica marcatori Conference League 2025/26

Sarr ha segnato tre gol nella fase campionato con il Crystal Palace, per poi realizzare una doppietta contro l’AEK Larnaca nel ritorno degli ottavi di finale e andare a segno in entrambe le gare dei quarti vinte contro la Fiorentina. Il suo momento d’oro è proseguito anche in semifinale: l’attaccante senegalese ha colpito dopo appena 21 secondi contro lo Shakhtar, firmando il gol più veloce nella storia della Conference League, prima di andare nuovamente a segno al ritorno e contribuire così alla qualificazione della sua squadra alla prima finale europea della sua storia.

I diretti rivali di Sarr erano Mikael Ishak del Lech Poznań e Marius Mouandilmadji del Samsunspor, che hanno entrambi segnato otto gol.

Dopo aver segnato cinque volte nella fase campionato, Ishak si è lasciato alle spalle il pareggio a reti inviolate degli spareggi della fase a eliminazione diretta, andando a segno in entrambe le partite degli ottavi di finale del Lech contro lo Shakhtar. Ma c'è di più: la doppietta nella partita di ritorno lo ha consacrato capocannoniere di tutti i tempi di questa competizione con 13 reti. Tuttavia, quel bottino non è bastato alla sua squadra per passare il turno.

Dopo aver realizzato quattro reti nella fase campionato, Marius Mouandilmadji ha dato continuità al suo rendimento con tre gol negli spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta vinti dal Samsunspor contro lo Shkëndija, andando poi ancora a segno contro il Rayo Vallecano nella gara d’andata degli ottavi di finale. Non è però riuscito a ripetersi al ritorno, con la sua squadra eliminata dalla competizione.

Classifica assist della Conference League 2025/26

5 Carlo Holse (Samsunspor)

5 Kees Smit (AZ Alkmaar)

4 Julio Enciso (Strasbourg)

4 Martial Godo (Strasbourg)

4 Daichi Kamada (Crystal Palace)

4 Kauã Elias (Shakhtar)

4 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Triplette in Conference League 2025/26

Franko Kovačević (Celje 3-1 AEK Athens, 02/10/2025)

Lamine Diaby-Fadiga (Raków - SK Rapid 4-1, 27/11/2025)

Bartosz Mazurek (Fiorentina - Jagiellonia 2-4 dts, 26/02/2026)

I migliori marcatori di Conference League per stagione

2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8

2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11

2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10