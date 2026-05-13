Le migliori partite della fase Conference League 2025/26: qual è stata la tua preferita?

La UEFA Conference League 2025/26, che si concluderà con la finale tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, ha riservato nuovamente partite spettacolari, colpi di scena e risultati inaspettati.

UEFA.com ha selezionato dieci delle partite più belle del torneo, ma qual è stata la tua preferita? Dai un'occhiata alla nostra selezione e votala subito!

La scorsa stagione, l'attaccante dello Jagiellonia, Afimico Pululu, è stato il protagonista assoluto della Conference League nelle serate di coppa di giovedì, mentre questa volta a rubare la scena è Franko Kovačević del Celje grazie alla tripletta alla prima giornata che permette ai campioni della Slovenia di ribaltare lo svantaggio iniziale e vincere 3-1.

Highlights: Celje - AEK Athens 3-1 ﻿

L'AEK aveva vinto 4-0 in casa contro l'AZ Alkmaar nella prima giornata, ma pochi si aspettano una vittoria dei ciprioti in casa del Crystal Palace, che festeggia la sua prima partita casalinga nella fase campionato. I gialloverdi si aggiudicano i tre punti grazie a una buona difesa e a un fantastico gol dalla distanza di Riad Bajić al 51'. "Abbiamo trovato questo gol fantastico di Riad [Bajić] e abbiamo dimostrato una qualità incredibile nel difendere il vantaggio", commenta l'allenatore Imanol Idiakez dopo la partita.

Conference League: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1 ﻿

Sconfitto in tutte e sette le precedenti partite della fase campionato, il Lincoln Red Imps sembra quasi rassegnato dopo il rigore subito al 77' che annulla il vantaggio iniziale di Kike Gómez (33'). Christian Rutjens, però, ha altre idee e all'88' segna il gol della vittoria con un colpo di testa che scrive una piccola pagina di storia del calcio. "È una serata magica, frutto di un duro lavoro che finalmente ha portato i risultati sperati", commenta il match-winner. "Vedere la palla entrare in porta [per il gol della vittoria] era proprio quello che ci meritavamo".

Conference League: L. Red Imps - Lech Poznań 2-1 ﻿

"I giocatori del Rayo sanno che i tifosi li sosterranno incondizionatamente e li aiuteranno", aveva spiegato l'allenatore Iñigo Pérez, e questo sostegno in effetti è stato di grande aiuto dopo che la squadra spagnola va al riposo sotto per 2-0 in casa contro il Lech. Il gol di Isi Palazón al 58' ridà speranza alla formazione madrilena, poi Oscar de Frutos pareggia all'83' e infine Alvaro Garcia segna il gol decisivo nei minuti di recupero, creando forse il momento più memorabile della prima fase campionato del Rayo.

Conference League: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2 ﻿

Ormai di casa in Conference League, gli armeni del Noah stanno diventando specialisti della competizione alla loro seconda partecipazione nella fase campionato. Contro il Legia (arrivato sino ai quarti di finale nel 2024/25), gli armeni subiscono un gol nei primissimi minuti ma reagiscono prontamente con Matheus Aiás prima del gol della vittoria all'85' di Nardin Mulahusejnović , il suo quinto nella fase campionato. "Abbiamo battuto una grande squadra europea", commenta l'allenatore Sandro Perković nel dopo gara. "Vedo il fuoco negli occhi dei giocatori e sento il sostegno del club e di tutti coloro che lavorano con me".

Conference League: Noah 2-1 Legia Warszawa

L'AEK sembra ormai rassegnato a concludere mestamente la fase campionato dopo essere andato sotto per 2-0 in casa contro l'Universitatea. Nonostante il gol di Domagoj Vida che accorcia le distanze al 65', il punteggio è ancora sul 2-1 al 90'. Dopo otto minuti di recupero, Derek Kutesa segna il gol del pari, ma a mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Luka Jović su rigore dopo ben 15 minuti di recupero. La sconfitta nega agli ospiti un posto nella fase a eliminazione diretta nel modo più doloroso possibile. "Abbiamo continuato a spingere insieme a questi tifosi meravigliosi", dichiara l'allenatore dell'AEK, Marko Nikolić, al termine della partita. "È una vittoria importante".

Conference League: AEK Athens - U. Craiova 3-2 ﻿

La squadra francese non si lascia scoraggiare dalla sconfitta per 2-0 dell'andata e, grazie a una prestazione travolgente, approda in semifinale. Le reti di Sebastian Nanasi e Abdoul Ouattara pareggiano il risultato complessivo prima dell'intervallo e, dopo un rigore sbagliato da Emmanuel Emegha, un tap-in di Julio Enciso e un colpo di testa di Emegha regalano la qualificazione alla squadra di Gary O'Neil. "È stato semplicemente incredibile", commenta il difensore Ben Chilwell. "Non solo per i quattro gol, ma fino al 90° minuto, per come tutti correvano l'uno per l'altro. È stata una serata speciale per tutti".

Highlights Conference League: Strasbourg - Mainz 4-0

L'AEK è penalizzato dalla sconfitta per 3-0 dell'andata ma sfrutta al massimo il sostegno del pubblico di casa per ribaltare il risultato in 51 minuti, con Răzvan Marin che trasforma un rigore prima e dopo i due gol di Zini. Tuttavia, il Rayo accorcia con Isi Palazón 60' e resiste tenacemente, riuscendo a qualificarsi. "In partite come questa bisogna giocare con il cuore", commenta Palazón. "Abbiamo perso molti duelli individuali. Nel complesso, però, abbiamo vinto, quindi abbiamo qualcosa da festeggiare".

Highlights Conference League: AEK Athens - Rayo Vallecano 3-1

Il Crystal Palace ha un inizio altalenante nella sua prima grande avventura europea ma ritrova la forma nei turni successivi, eliminando la Fiorentina ai quarti di finale e mettendo a segno questo colpo decisivo in trasferta in semifinale. Ismaïla Sarr segna il gol più veloce della competizione dopo soli 21 secondi e, nonostante la risposta di Oleh Ocheretko, mette un piede in finale grazie alle reti di Daichi Kamada e Jørgen Strand Larsene. "Battere un record è bello, ma è solo un bonus", spiega Sarr. "La squadra viene sempre prima di tutto e stasera ha dato il massimo".

Highlights semifinale: Shakhtar - Crystal Palace 1-3

La vittoria casalinga per 1-0 all'andata sembra un vantaggio fin troppo risicato per il Rayo, visti i risultati dello Strasburgo in casa, ma questa è una grande serata per la squadra spagnola. Il portiere di casa Mike Penders è costretto a una serie di parate e il gol di Alemão al 42' è forse probabilmente il minimo che meritino gli ospiti, poi Augusto Batalla para un rigore di Julio Enciso all'ultimo minuto e dà tranquillità al Rayo. "[È stata] la nostra migliore prestazione da quando sono allenatore, sotto ogni aspetto", dichiara Íñigo Pérez al fischio finale. "In difesa, in attacco e anche emotivamente per come l'abbiamo gestita".