Adam Wharton nominato Player of the Match della finale di UEFA Conference League 2026

Il centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, è stato nominato 'Laufenn Player of the Match' dopo la prestazione decisiva nell'1-0 della sua squadra contro il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League a Lipsia.

Wharton ha giocato una partita di grandissimo livello e ha propiziato il gol decisivo di Jean-Philippe Mateta, dopo che il suo potente tiro era stato respinto proprio sui piedi dell'attaccante.

A proposito di Wharton, il team di osservatori tecnici della UEFA ha spiegato: "Ha messo lo zampino sul gol e sulle altre due occasioni più importanti del Palace. Ha dimostrato un ottimo equilibrio posizionale durante una dura battaglia a centrocampo".