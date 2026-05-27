Adam Wharton nominato Player of the Match della finale di UEFA Conference League 2026
mercoledì 27 maggio 2026
Intro articolo
Adam Wharton è stato nominato Player of the Match dopo la grande prestazione nel successo del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano in finale di UEFA Conference League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, è stato nominato 'Laufenn Player of the Match' dopo la prestazione decisiva nell'1-0 della sua squadra contro il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League a Lipsia.
Wharton ha giocato una partita di grandissimo livello e ha propiziato il gol decisivo di Jean-Philippe Mateta, dopo che il suo potente tiro era stato respinto proprio sui piedi dell'attaccante.
A proposito di Wharton, il team di osservatori tecnici della UEFA ha spiegato: "Ha messo lo zampino sul gol e sulle altre due occasioni più importanti del Palace. Ha dimostrato un ottimo equilibrio posizionale durante una dura battaglia a centrocampo".
Player of the Match: albo d'oro delle finali
2025 Cole Palmer (Chelsea)
2024 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
2023 Jarrod Bowen (West Ham)
2022 Chris Smalling (Roma)