Fase campionato Conference League: calendario per squadra

Il sorteggio per la prima fase campionato della UEFA Conference League si è svolto a Monaco il 30 agosto 2024, delineando le prime sei partite per le 36 squadre.

Il calcio d'inizio è alle CET, 21:00, salvo diversa indicazione.

Quando si svolgono le partite della fase campionato della Conference League? Giornata 1: 2/3 ottobre 2024

Giornata 2: 24 ottobre 2024

Giornata 3: 7 novembre 2024

Giornata 4: 27/28 novembre 2024

Giornata 5: 12 dicembre 2024

Giornata 6: 19 dicembre 2024

03/10 Shamrock Rovers - APOEL

24/10 APOEL - Borac (18:45)

07/11 APOEL - Fiorentina

28/11 Molde - APOEL (18:45)

12/12 Noah - APOEL (18:45)

19/12 APOEL - Astana

03/10 Astana - TSC (18:45)

24/10 The New Saints - Astana

07/11 Pafos - Astana (18:45)

28/11 Astana - Vitória SC (16:30)

12/12 Astana - Chelsea (16:30)

19/12 APOEL - Astana

02/10 İstanbul Başakşehir - Rapid Wien (16:30)

24/10 Celje - İstanbul Başakşehir (18:45)

07/11 Copenhagen - İstanbul Başakşehir

27/11 İstanbul Başakşehir - Petrocub (16:30)

12/12 İstanbul Başakşehir - Heidenheim (18:45)

19/12 Cercle Brugge - İstanbul Başakşehir

03/10 Borac - Panathinaikos

24/10 APOEL - Borac (18:45)

07/11 Víkingur Reykjavík - Borac (18:45)

28/11 Borac - LASK (18:45)

12/12 Shamrock Rovers - Borac

19/12 Borac - Omonoia

02/10 Vitória SC - Celje (16:30)

24/10 Celje - İstanbul Başakşehir (18:45)

07/11 Real Betis - Celje

28/11 Celje - Jagiellonia Białystok (18:45)

12/12 Pafos - Celje

19/12 Celje - The New Saints

03/10 Cercle Brugge - St Gallen (18:45)

24/10 Víkingur Reykjavík - Cercle Brugge

07/11 LASK - Cercle Brugge

28/11 Cercle Brugge - Hearts (18:45)

12/12 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge (18:45)

19/12 Cercle Brugge - İstanbul Başakşehir

03/10 Chelsea - Gent

24/10 Panathinaikos - Chelsea (18:45)

07/11 Chelsea - Noah

28/11 Heidenheim - Chelsea (18:45)

12/12 Astana - Chelsea (16:30)

19/12 Chelsea - Shamrock Rovers

03/10 Copenhagen - Jagiellonia Białystok

24/10 Real Betis - Copenhagen

07/11 Copenhagen - İstanbul Başakşehir

28/11 Dinamo-Minsk - Copenhagen (18:45)

12/12 Copenhagen - Hearts (18:45)

19/12 Rapid Wien - Copenhagen

03/10 Dinamo-Minsk - Hearts (18:45)

24/10 HJK Helsinki - Dinamo-Minsk

07/11 Legia Warszawa - Dinamo-Minsk (18:45)

28/11 Dinamo-Minsk - Copenhagen (18:45)

12/12 Dinamo-Minsk - Larne (18:45)

19/12 Panathinaikos - Dinamo-Minsk

03/10 LASK - Djurgården

24/10 Djurgården - Vitória SC (18:45)

07/11 Djurgården - Panathinaikos

28/11 The New Saints - Djurgården (18:45)

12/12 Víkingur Reykjavík - Djurgården

19/12 Djurgården - Legia Warszawa

03/10 Fiorentina - The New Saints

24/10 St Gallen - Fiorentina (18:45)

07/11 APOEL - Fiorentina

28/11 Fiorentina - Pafos

12/12 Fiorentina - LASK (18:45)

19/12 Vitória SC - Fiorentina

03/10 Chelsea - Gent

24/10 Gent - Molde (18:45)

07/11 Gent - Omonoia (18:45)

28/11 Lugano - Gent

12/12 Gent - TSC

19/12 Larne - Gent

03/10 Dinamo-Minsk - Hearts (18:45)

24/10 Hearts - Omonoia (18:45)

07/11 Hearts - Heidenheim

28/11 Cercle Brugge - Hearts (18:45)

12/12 Copenhagen - Hearts (18:45)

19/12 Hearts - Petrocub

03/10 Heidenheim - Olimpija Ljubljana (18:45)

24/10 Pafos - Heidenheim

07/11 Hearts - Heidenheim

28/11 Heidenheim - Chelsea (18:45)

12/12 İstanbul Başakşehir - Heidenheim (18:45)

19/12 Heidenheim - St Gallen

03/10 Lugano - HJK Helsinki

24/10 HJK Helsinki - Dinamo-Minsk

07/11 HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana (18:45)

28/11 Panathinaikos - HJK Helsinki (18:45)

12/12 HJK Helsinki - Molde (18:45)

19/12 Real Betis - HJK Helsinki

03/10 Copenhagen - Jagiellonia Białystok

24/10 Jagiellonia Białystok - Petrocub (18:45)

07/11 Jagiellonia Białystok - Molde

28/11 Celje - Jagiellonia Białystok (18:45)

12/12 Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok

19/12 Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana

03/10 Molde - Larne (18:45)

24/10 Larne - Shamrock Rovers (18:45)

07/11 Larne - St Gallen

28/11 Olimpija Ljubljana - Larne

12/12 Dinamo-Minsk - Larne (18:45)

19/12 Larne - Gent

03/10 LASK - Djurgården

24/10 Olimpija Ljubljana - LASK

07/11 LASK - Cercle Brugge

28/11 Borac - LASK (18:45)

12/12 Fiorentina - LASK (18:45)

19/12 LASK - Víkingur Reykjavík

03/10 Legia Warszawa - Real Betis (18:45)

24/10 TSC - Legia Warszawa

07/11 Legia Warszawa - Dinamo-Minsk (18:45)

28/11 Omonoia - Legia Warszawa

12/12 Legia Warszawa - Lugano (18:45)

19/12 Djurgården - Legia Warszawa

03/10 Lugano - HJK Helsinki

24/10 Mladá Boleslav - Lugano

07/11 TSC - Lugano (18:45)

28/11 Lugano - Gent

12/12 Legia Warszawa - Lugano (18:45)

19/12 Lugano - Pafos

03/10 Noah - Mladá Boleslav (18:45)

24/10 Mladá Boleslav - Lugano

07/11 Vitória SC - Mladá Boleslav

28/11 Mladá Boleslav - Real Betis

12/12 Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok

19/12 Molde - Mladá Boleslav

03/10 Molde - Larne (18:45)

24/10 Gent - Molde (18:45)

07/11 Jagiellonia Białystok - Molde

28/11 Molde - APOEL (18:45)

12/12 HJK Helsinki - Molde (18:45)

19/12 Molde - Mladá Boleslav

03/10 Noah - Mladá Boleslav (18:45)

24/10 Rapid Wien - Noah (18:45)

07/11 Chelsea - Noah

28/11 Noah - Víkingur Reykjavík (18:45)

12/12 Noah - APOEL (18:45)

19/12 TSC - Noah

03/10 Heidenheim - Olimpija Ljubljana (18:45)

24/10 Olimpija Ljubljana - LASK

07/11 HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana (18:45)

28/11 Olimpija Ljubljana - Larne

12/12 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge (18:45)

19/12 Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana

03/10 Omonoia - Víkingur Reykjavík (18:45)

24/10 Hearts - Omonoia (18:45)

07/11 Gent - Omonoia (18:45)

28/11 Omonoia - Legia Warszawa

12/12 Omonoia - Rapid Wien

19/12 Borac - Omonoia

03/10 Petrocub - Pafos

24/10 Pafos - Heidenheim

07/11 Pafos - Astana (18:45)

28/11 Fiorentina - Pafos

12/12 Pafos - Celje

19/12 Lugano - Pafos

03/10 Borac - Panathinaikos

24/10 Panathinaikos - Chelsea (18:45)

07/11 Djurgården - Panathinaikos

28/11 Panathinaikos - HJK Helsinki (18:45)

12/12 The New Saints - Panathinaikos

19/12 Panathinaikos - Dinamo-Minsk

03/10 Petrocub - Pafos

24/10 Jagiellonia Białystok - Petrocub (18:45)

07/11 Petrocub - Rapid Wien (18:45)

27/11 İstanbul Başakşehir - Petrocub (16:30)

12/12 Petrocub - Real Betis (18:45)

19/12 Hearts - Petrocub

02/10 İstanbul Başakşehir - Rapid Wien (16:30)

24/10 Rapid Wien - Noah (18:45)

07/11 Petrocub - Rapid Wien (18:45)

28/11 Rapid Wien - Shamrock Rovers

12/12 Omonoia - Rapid Wien

19/12 Rapid Wien - Copenhagen

03/10 Legia Warszawa - Real Betis (18:45)

24/10 Real Betis - Copenhagen

07/11 Real Betis - Celje

28/11 Mladá Boleslav - Real Betis

12/12 Petrocub - Real Betis (18:45)

19/12 Real Betis - HJK Helsinki

03/10 Shamrock Rovers - APOEL

24/10 Larne - Shamrock Rovers (18:45)

07/11 Shamrock Rovers - The New Saints (18:45)

28/11 Rapid Wien - Shamrock Rovers

12/12 Shamrock Rovers - Borac

19/12 Chelsea - Shamrock Rovers

03/10 Cercle Brugge - St Gallen (18:45)

24/10 St Gallen - Fiorentina (18:45)

07/11 Larne - St Gallen

28/11 St Gallen - TSC (18:45)

12/12 St Gallen - Vitória SC

19/12 Heidenheim - St Gallen

03/10 Fiorentina - The New Saints

24/10 The New Saints - Astana

07/11 Shamrock Rovers - The New Saints (18:45)

28/11 The New Saints - Djurgården (18:45)

12/12 The New Saints - Panathinaikos

19/12 Celje - The New Saints

03/10 Astana - TSC (18:45)

24/10 TSC - Legia Warszawa

07/11 TSC - Lugano (18:45)

28/11 St Gallen - TSC (18:45)

12/12 Gent - TSC

19/12 TSC - Noah

03/10 Omonoia - Víkingur Reykjavík (18:45)

24/10 Víkingur Reykjavík - Cercle Brugge

07/11 Víkingur Reykjavík - Borac (18:45)

28/11 Noah - Víkingur Reykjavík (18:45)

12/12 Víkingur Reykjavík - Djurgården

19/12 LASK - Víkingur Reykjavík

02/10 Vitória SC - Celje (16:30)

24/10 Djurgården - Vitória SC (18:45)

07/11 Vitória SC - Mladá Boleslav

28/11 Astana - Vitória SC (16:30)

12/12 St Gallen - Vitória SC

19/12 Vitória SC - Fiorentina