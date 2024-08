Conosci le squadre della prima fase campionato della Conference League

Il tabellone della prima fase campionato di UEFA Conference League 2024/25 è completo. UEFA.com traccia il profilo di tutte le contendenti.

Ranking UEFA alla fine della stagione 2023/24.

Le 36 squadre

ARM: Noah

AUT: LASK, SK Rapid

BEL: Cercle Brugge, Gent

BIH: Borac

BLR: Dinamo-Minsk

CYP: APOEL, Omonoia, Pafos

CZE: Mladá Boleslav

DEN: Copenhagen

ENG: Chelsea

ESP: Real Betis

FIN: Helsinki

GER: Heidenheim

GRE: Panathinaikos

IRL: Shamrock Rovers

ISL: VíkingurITA: Fiorentina

KAZ: Astana

MDA: Petrocub

NIR: Larne

NOR: Molde

POL: Jagiellonia, Legia Warszawa

POR: Vitória SC

SCO: Hearts

SRB: TSC

SUI: Lugano, St. Gallen

SVN: Celje, Olimpija

SWE: Djurgården

TUR: Başakşehir

WAL: The New Saints