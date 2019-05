Liverpool - Barcellona: tutto ciò che devi sapere

Barcellona in vantaggio 3-0 dopo l'andata in Spagna

Salah e Firmino indisponibili per i padroni di casa

Liverpool imbattuto in casa da 13 gare di Champions League

Il Barça ha perso solo una delle ultime 10 trasferte di Champions League

Il Tottenham o l'Ajax affronteranno la vincente il 1° giugno in finale a Madrid

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Matthew Howarth, Liverpool: Per la squadra di Jürgen Klopp sarebbe uno sgarbo dire che le sue speranze di arrivare in finale dipendevano dal recupero di Mohamed Salah, ma l’assenza dell’egiziano e di Roberto Firmino per infortunio rendono ancor più proibitiva un’impresa già difficile di suo. Il pubblico di Anfield, però, sarà un fattore importante: se il Barcellona non dovesse riuscire a zittirlo subito, potrebbe avere una serata difficile.

Graham Hunter, Barcellona: Dopo la gara della scorsa settimana, i giocatori si sono precipitati nell'area interviste: mentre quelli del Liverpool erano un po' confusi ma non scoraggiati, quelli del Barcellona erano entusiasti ma del tutto sicuri che i giochi non fossero finiti. L'undici di Ernesto Valverde è pragmatico e sa che non avrà vita facile ad Anfield, dove probabilmente giocherà con un centrocampo a quattro. Quasi sicuramente, arriverà a Liverpool in cerca di un gol e con la solita voglia di vincere.

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Mané, Origi

Indisponibili: Firmino (pubalgia), Keïta (pubalgia), Lallana (problema muscolare), Salah (testa)

In dubbio: nessuno

Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, Busquets, Vidal; Suárez, Messi

Indisponibili: Dembélé (bicipite femorale), Rafinha (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Sfida principale

Sadio Mané contro Marc-André ter Stegen: Con Salah e Firmino indisponibili, le capacità offensive e il dinamismo di Mané assumono ancora più importanza per il Liverpool. L'attaccante senegalese ha realizzato 11 gol nelle ultime 11 gare ad Anfield, motivo per cui Ter Stegen sarà impegnato almeno come la scorsa settimana. L'estremo difensore tedesco ha effettuato una serie di ottime parate a inizio ripresa, permettendo al Barcellona di rimanere in vantaggio. Ora dovrà resistere al probabile assedio dei Reds e potrebbe decidere di nuovo il risultato.

Dove guardarla

Forma

Liverpool

Ultima partita: Newcastle United - Liverpool 2-3 (sabato)

Forma: VSVVVVVVVV

Barcellona

Ultima partita: Celta Vigo - Barcellona 2-0 (sabato)

Forma: SVVVVVPVVP

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool



Il 3-0 non è la situazione che volevamo per il ritorno. Domani non ci saranno due degli attaccanti più forti del mondo e dovremo segnare quattro gol per qualificarci. Non sarà facile, ma finché ci saranno 11 giocatori in campo ci proveremo. Dobbiamo essere perfetti per vincere. Questa potrebbe essere sarà la nostra ultima partita di Champions League della stagione, quindi dobbiamo onorarla.

Ernesto Valverde , allenatore Barcellona



Pensare al risultato della scorsa settimana sarebbe un errore. Dobbiamo giocare come se fosse una finale. Sappiamo che sarà difficile, visto il supporto dei loro tifosi. Hanno giocatori rapidi. Qualche volta capita di trovarsi in situazioni scomode, ma vogliamo avere il controllo della partita. Ci attaccheranno, non ci sono dubbi. Ma dobbiamo concentrarsi su noi stessi.