Messi show, il Barcellona ipoteca la finale

Tutto ciò che devi sapere in 60 secondi...

Ritmi alti e tanto spettacolo, la sfida al Camp Nou regala fin da subito grandi emozioni. I padroni di casa sono più cinici e passano in vantaggio con Luis Suárez, ben servito da Jordi Alba.

I Reds spingono con Sadio Mané che si divora una ghiotta chance. Ci prova anche James Milner, due volte, e Mohamed Salah costringe Marc-André ter Stegen a un grande intervento. Ma Lionel Messi, e non è la prima volta, dimostra di provenire da un altro pianeta.

Luis Suárez sblocca il match ©AFP/Getty Images

Il fuoriclasse del Barça raddoppia dopo la traversa colpita da Luis Suárez e più tardi realizza il suo 600esimo gol con il club catalano su calcio di punizione. Una traiettoria perfetta che non lascia scampo ad Alisson.

Migliore in campo: Lionel Messi

Messi festeggia ©Getty Images

Sembra solo una questione di tempo il possibile pareggio del Liverpool al Camp Nou, finchè Messi non decide di salire in cattedra. In occasione della sua prima rete, anche la fortuna ha fatto la sua parte, ma la splendida punizione a sette minuti dal termine è qualcosa di straordinario. Il fuoriclasse argentino ipoteca l'ennesima finale di UEFA Champions League del Barça - quattordici anni dopo aver segnato il suo primo gol con il club.

Statistiche principali

3: Il Barcelona ha segnato tre o più gol in otto delle ultime dieci partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

12: Gli ultimi 12 gol di Luis Suárez in UEFA Champions League sono arrivati al Camp Nou

26: Messi ha finora segnato 26 gol in 33 partite contro club inglesi

500: Il gol di Luis Suárez è stato il 500esimo del Barcellona nell'era della Champions League, dai gironi alla finale

Messi segna il suo 600esimo gol con il Barcellona ©AFP/Getty Images

600: Il secondo gol di Lionel Messi è stato il suo 600esimo con il Barcellona