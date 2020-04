Messi: vittime preferite e squadre tabù

Lionel Messi ha raggiunto il traguardo delle 700 partite con la maglia del Barcellona nella partita contro il Dortmund in UEFA Champions League. Ecco tutte le sue statistiche.

• Messi ha segnato 117 gol in 11.950 minuti di calcio europeo, ovvero un gol ogni 101 minuti e otto secondi.

• L'argentino ha affrontato 42 squadre europee di 16 paesi e non ha segnato contro sei: Atlético Madrid, Benfica, Inter, Napoli, Rubin Kazan e Udinese.

• Con il gol al Dortmund del 27 novembre 2019, Messi ha segnato contro 36 squadre nella competizione, un record.

• L'Atlético e l'Inter sono attualmente le squadre contro le quali non segna da più tempo: 360 minuti in competizioni UEFA.

• Il Chelsea è la squadra contro cui ha giocato il maggior numero di minuti (835, 10 partite), andando in gol solo dopo 730 minuti, ma nel 2017/18 ne ha realizzati tre in due partite.

• Il portiere che può vantare la striscia di imbattibilità più lunga contro Messi in Europa è Júlio César (270 minuti con l'Inter), anche se il vincitore morale potrebbe essere Sergei Ryzhikov del Rubin Kazan: contro l'argentino è rimasto imbattuto per 237 minuti, ma in quattro partite contro le tre di Júlio César.

©Getty Images

• La vittima preferita da Messi è l'Arsenal, battuto nove volte in 447 minuti (sei partite): in media, un gol ogni 49 minuti e 40 secondi.

• La sua avversaria più arrendevole è stata il Bayer Leverkusen: Messi ha segnato sette gol in 270 minuti contro i tedeschi, con una media di 38 minuti 34 secondi. Cinque di questi gol sono arrivati in una sola partita, vinta con un clamoroso 7-0 il 7 marzo 2012.

Contro chi ha segnato Messi nelle competizioni UEFA?

Avversarie Partite Minuti Gol Un gol ogni AC Milan 8 720 8 90m APOEL 2 180 3 60m Ajax 3 247 6 41m 10s Arsenal 6 447 9 49m 40s Atlético 4 360 - - Basel 2 120 2 60m BATE 1 90 2 45m Bayern 5 450 4 112m 30s Benfica 2 122 - - Bremen 2 49 1 49m Celtic 6 488 8 61m Chelsea 10 835 3 278m 20s Dortmund 2 121 - 121m Dynamo Kyiv 2 180 2 90m Internazionale 4 360 - - Juventus 5 394 2 197m Copenhagen 2 180 3 60m Leverkusen 3 270 7 38m 34s Liverpool 4 360 2 180m Lyon 6 538 5 107m 36s Manchester City 6 540 6 90m Manchester United 4 512 4 128m Mönchengladbach 1 90 1 90m Napoli 1 90 Olympiacos 2 180 1 180m Panathinaikos 4 293 4 73m 25s Paris 8 614 4 153m 30s Plzeň 2 180 3 60m Porto 1 90 1 90m PSV 2 180 4 45m Rangers 2 180 1 180m Real Madrid 2 180 2 90m Roma 4 360 2 180m Rubin Kazan 4 237 - - Sevilla 2 210 2 105m Shakhtar 5 420 3 140m Slavia Praga 2 180 1 180m Spartak Moskva 2 180 4 45m Sporting CP 4 266 1 266m Stuttgart 3 270 3 90m Tottenham 2 117 2 58m 30s Udinese 1 70 - - TOTALE 145 11950 117 102m 28s

• Considerando le prime cinque nazioni dal punto di vista calcistico, le squadre tedesche sembrano essere le preferite di Messi: contro di loro, l'argentino segna in media ogni 73 minuti e 32 secondi, mentre ha più difficoltà contro le formazioni inglesi (101 min 12s), italiane (158 m 40s), francesi (128 m) e spagnole (187 min 30s).

• Le avversarie a lui più indigeste sono sicuramente le portoghesi: in 478 minuti contro le squadre di Liga, Messi ha segnato solo due gol, cioè uno ogni 239 minuti.

Contro i club di quali nazioni ha segnato Messi?

Avversarie per nazione Partite Minuti Gol Un gol ogni Bielorussia 1 90 2 45m Cipro 2 180 3 60m Repubblica Ceca 4 360 3 270m Danimarca 2 180 3 60m Inghilterra 34 2811 26 101m 12s Francia 14 1152 9 128m Germania 16 1250 17 73m 32s Grecia 6 473 5 94m 36s Italia 23 1994 12 158m 40s Olanda 5 427 10 42m 42s Portogallo 7 478 2 239m Russia 6 417 4 104m 15s Scozia 8 668 9 74m 20s Spagna 8 750 4 187m 30s Svizzera 2 120 2 60m Ucraina 7 600 5 120m TOTALE 145 11950 117 102m 28s

Quando ha segnato Messi nelle competizioni UEFA per club?

• Messi se la prende con relativa calma dopo il fischio di inizio e i suoi periodi meno prolifici in campo coincidono con la prima parte delle due frazioni di gioco. Al contrario, la sua media realizzativa si alza vertiginosamente nei minuti finali di fara: ha segnato ben 14 gol tra l'86' e il fischio finale.

• Messi ha segnato 12 rigori nelle competizioni UEFA, fallendone tre: due parati (contro Panathinaikos, settembre 2010, e Manchester City, febbraio 2015) e uno calciato contro la traversa (contro il Chelsea, aprile 2012).

Minuti Gol (rigori) 0–10 7 11–20 14 (2) 21–30 13 (2) 31–40 15 (1) 41–primo tempo 9 (1) PRIMO TEMPO 58 46–55 7 (2) 56–65 14 (2) 66–75 11 (1) 76–85 13 (1) 85–fischio finale 14 SECONDO TEMPO 59 TOTALE 117





Ultimo aggiornamento: 14/04/20