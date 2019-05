Le grandi rimonte in UEFA Champions League

Le semifinali della Champions League 2018/19 hanno visto due rimonte incredibili di due squadre sotto di tre reti, con il Liverpool che ha rimontato un 3-0 dopo la gara d'andata, vincendo 4-0 ad Anfield, e il Tottenham capace di vincere 3-2 ad Amsterdam grazie alla tripletta di Lucas Moura dopo essere andato in svantaggio 2-0 a fine primo tempo. Sono tra le più grandi rimonte nella storia della competizione?

Quattro gol di svantaggio



Paris Saint-Germain - Barcelona 4-0

Barcelona - Paris Saint-Germain 6-1

Ottavi 2016/17

Due stagioni fa, il Barcellona è diventato la prima squadra a recuperare quattro gol di svantaggio in UEFA Champions League: è stata appena la quarta volta in qualsiasi competizione UEFA per club! La sconfitta della formazione di Luis Enrique in Francia era stata sorprendente, ma ancora di più lo è stata la rimonta al ritorno suggellata da un gol di Sergi Roberto nel recupero. "Gli ho detto: 'Vai in area, vedrai che segni!'", ha ricordato Neymar. Sergi Roberto ha aggiunto: "Non sapevo se fosse un sogno... Non ho mai visto una gioia del genere".



Tre gol di svantaggio

Barcelona - Liverpool 3-0

Liverpool - Barcelona 4-0

Semifinali 2018/19

I tifosi di Anfield hanno assistito a memorabili notti europee nel corso degli anni, ma poche possono competere con l'incredibile serata di oggi. Dopo il 3-0 dell'andata e la splendida doppietta di Messi, il Barça aveva già un piede in finale.

I Reds sono costretti a rinunciare ad alcuni uomini chiave al ritorno, tra cui Salah e Firmino in attacco, ma la rete dopo pochi minuti di Divock Origi riaccende le loro speranze. Il belga firma poi la rete del trionfo dopo la doppietta di Georginio Wijnaldum nella ripresa.

Barcelona - Roma 4-1

Roma - Barcelona 3-0

Quarti 2017/18

Prima di quel martedì si era parlato molto di rimonte improbabili, ma si pensava soprattutto a quella del Manchester City contro il Liverpool in un'altra gara del turno. Alla fine, a compiere l'impresa è stata la Roma, grazie a un gol di Edin Džeko al 6’, a un rigore trasformato da Daniele De Rossi (il primo in UEFA Champions League) e al colpo di testa di Kostas Manolas nel finale.

AC Milan - RC Deportivo La Coruña 4-1

RC Deportivo La Coruña - AC Milan 4-0

Quarti di finale 2003/04

Walter Pandiani porta avanti il Depor a San Siro, ma il Milan risponde con la doppietta di Kaká e un poker complessivo. Prima del ritorno al Riazor, il tecnico del Depor Javier Irureta si attaccava a un sogno. "Sarà molto complesso, una sfida difficile e impegnativa – disse -. Ma nel calcio a volte i miracoli accadono, cose che non ci si può spiegare razionalmente”.

Incredibilmente la sua squadra è già in vantaggio nel doppio confronto all’intervallo del ritorno grazie alle reti di, Pandiani, Juan Carlos Valerón e Alberto Luque. Fran González arrotonda il risultato al 76’. Irureta aveva promesso di andare in pellegrinaggio a Santiago de Compostela in caso di successo. "E’ valso la pena dopo questa vittoria – il suo commento -. Camminerò fino a Santiago perché una promessa è una promessa".

Due gol di svantaggio

Per la squadra in trasferta nel ritorno...

Manchester United 0-2 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 1-3 Manchester United (3-3, United avanti grazie ai gol in trasferta)

Ottavi di finale 2018/19

Per la squadra in casa nel ritorno...

Chelsea - Barcelona 3-1

Barcelona - Chelsea 5-1 (dts)

Quarti 1999/2000

Real Madrid - Monaco 4-2

Monaco - Real Madrid 3-1

Quarti 2003/04

Napoli - Chelsea 3-1

Chelsea - Napoli 4-1 (dts)

Ottavi 2011/12

AC Milan 2-0 Barcelona

Barcelona - AC Milan 4-0

Ottavi 2012/13

Van Persie ha segnato una tripletta contro l'Olympiacos ©Getty Images

Olympiacos - Manchester United 2-0

Manchester United - Olympiacos 3-0

Ottavi 2013/14

Paris Saint-Germain - Chelsea 3-1

Chelsea - Paris Saint-Germaim 2-0

Quarti 2013/14

Porto - Bayern München 3-1

Bayern München - Porto 6-1

Quarti 2014/15



Wolfsburg - Real Madrid 2-0

Real Madrid - Wolfsburg 3-0

Quarti 2015/16

Atlético Madrid 2-0 Juventus

Juventus 3-0 Atlético Madrid

Ottavi 2018/19