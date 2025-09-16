La partita con più gol in UEFA Champions League: Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8-4

Nella storia della UEFA Champions League ci sono state molte partite che si sono concluse con un numero altissimo di gol, ma sai quale ha stabilito il record nella più importante competizione mondiale per club?

Era il 22 novembre 2016 e il Dortmund ospitava il Legia Warszawa nella fase a gironi. Dopo un punteggio di 5-2 al 32' – con tre gol in quattro minuti – prima del 90' sono arrivate altre cinque reti, per un eclatante 8-4 a favore della squadra tedesca e un posto nel libro dei record.

Maggior numero di gol in una partita di Champions League

Il record appartiene al Borussia Dortmund, che ha vinto per 8-4 contro il Legia Varsavia. Dopo il gol del vantaggio degli ospiti con Aleksandar Prijović al 10', i padroni di casa hanno rimontato con due reti di Shinji Kagawa e hanno dilagato con altri gol, di cui due realizzati da Marco Reus. Questa partita folle si è conclusa in perfetto stile Dortmund con tre gol negli ultimi dieci minuti.

12 Dortmund - Legia Warszawa 8-4, 22/11/2016 (quinta giornata)

11 Bayern München - GNK Dinamo 9-2, 17/09/2024 (prima giornata)

11 Monaco - Deportivo La Coruña 8-3, 05/11/2003 (quarta giornata)

10 Barcelona - Bayern 2-8, 14/08/2020 (quarti di finale)

9 Paris Saint-Germain - Rosenborg 7-2, 24/10/2000 (terza giornata)

9 Lyon - Werder Bremen 7-2, 08/03/2005 (ottavi di finale)

9 Villarreal - Aalborg 6-3, 21/10/2008 (terza giornata)

9 Tottenham - Bayern 2-7, 01/10/2019 (seconda giornata)

9 Manchester City - Leipzig 6-3, 15/09/2021 (prima giornata)

9 Paris Saint-Germain 7-2 Maccabi Haifa, 25/10/22 (quinta giornata)

9 Benfica - Barcelona 4-5, 21/01/25 (settima giornata)

Dortmund - Legia 8-4: guarda tutti i gol

Maggior numero di gol in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League

In cima alla lista c'è la sorprendente vittoria del Bayern München per 8-2 contro il Barcellona. Il Bayern è diventato la prima squadra in assoluto a segnare otto gol in una partita a eliminazione diretta di Champions League. Nella sfida in gara unica a Lisbona (a causa del calendario riprogrammato per la pandemia di Covid), la squadra di Hansi Flick ha messo a segno quattro gol per tempo (doppiette di Thomas Müller e Philippe Coutinho) e ha eliminato clamorosamente il Barça. In seguito ha vinto la coppa.

10 Barcelona - Bayern 2-8, 14/08/2020 (quarti di finale)

9 Lyon - Werder Bremen 7-2, 08/03/2005 (ottavi di finale)

Highlights 2020﻿: Barcellona - Bayern 2-8

Pareggi con più gol

8 Hamburg - Juventus 4-4, 13/09/00 (fase a gironi)

8 Chelsea - Liverpool 4-4, 14/04/09 (ritorno dei quarti di finale)

8 Bayer Leverkusen - Roma 4-4, 20/10/15 (fase a gironi)

8 Chelsea - Ajax 4-4, 05/11/19 (fase a gironi)

8 Juventus - Borussia Dortmund 4-4, 16/09/25 (fase campionato)

Maggior numero di gol in una partita di Coppa dei Campioni

14 Feyenoord - KR Reykjavík 12-2,1969/70 (primo turno)

La vittoria per 16-1 dello Sporting CP contro l'APOEL all'andata del secondo turno di Coppa delle Coppe a gennaio 1963 è la partita con il maggior numero di gol in tutte le competizioni UEFA per club maschili a livello maggiore.