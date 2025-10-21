Le vittorie più ampie in Champions League: Liverpool-Beşiktaş 8-0, Real Madrid-Malmö 8-0, Bayern - GNK Dinamo 9-2

Liverpool e Real Madrid grazie ai loro 8-0 contro Beşiktaş e Malmö detengono il record di vittoria più ampia nella storia della UEFA Champions League. Il ﻿Bayern München detiene il record per il maggior numero di gol realizzati in una singola partita.

Il Liverpool è diventata la prima squadra a riuscire in questa impresa nella fase a gironi 2007/08, quando la tripletta di Yossi Benayoun ha aiutato gli allora vice campioni d'Europa a travolgere gli ospiti turchi. Il Madrid non è stato da meno otto anni dopo quando ha battuto il Malmö nella capitale spagnola.

Vittorie più ampie in Champions League

La tripletta di Benayoun, i due gol a testa di Ryan Babel e Peter Crouch, e la rete di Steven Gerrard sono valsi al Liverpool – che nelle prime tre giornate della fase a gironi aveva raccolto appena un punto - una vittoria senza precedenti per 8-0 contro il Beşiktaş.

Nella sesta giornata del 2015/16, Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol stabilendo quello che all'epoca era il record della fase a gironi con 11 marcature personali, quando travolgendo il Malmö, il Real Madrid ha eguagliato il record del Liverpool. In quell'occasione anche Karim Benzema aveva segnato una tripletta.

Il Bayern ha stabilito un nuovo record nella Champions League, con il maggior numero di gol in una singola partita. Nella serata inaugurale della competizione 2024/25, i bavaresi hanno realizzato nove gol contro la GNK Dinamo, con il poker di Harry Kane e la doppietta di Michael Olise.

Vittorie con otto gol di margine

8-0: Liverpool - Beşiktaş, 06/11/2007

8-0: Real Madrid - Malmö, 08/12/2015

Vittorie con sette gol di margine

9-2: Bayern München - GNK Dinamo, 17/09/24

7-0: Juventus - Olympiacos, 10/12/2003

7-0: Arsenal - Slavia Praha, 23/10/2007

0-7: Žilina - Marseille, 03/11/2010

7-0: Valencia - Genk, 23/11/2011

7-0: Bayern München - Basel, 13/03/2012

0-7: BATE Borisov - Shakhtar Donetsk, 21/10/2014

7-0: Bayern München - Shakhtar Donetsk, 11/03/2015

7-0: Barcelona - Celtic, 13/09/2016

0-7: Maribor - Liverpool, 17/10/2017

7-0: Liverpool - Spartak Moskva, 06/12/17

7-0: Manchester City - Schalke, 12/03/19

7-0: Paris Saint-Germain - Brest, 19/02/2025

Partite con più gol in Champions League

La straordinaria vittoria per 8-4 del Borussia Dortmund contro il Legia Warszawa risale alla fase a gironi del 2016/17. Il risultato era sul 5-2 dopo soli 32 minuti - tra cui tre gol in appena quattro minuti - e anche se ovviamente non si è mantenuta questa media, prima del fischio finale sono stati messi a segno altri cinque gol che sono valsi alla partita il record per i gol fatti.

Aleksandar Prijović ha portato il Legia in vantaggio al decimo minuto a Dortmund, ma gli ospiti non sono più andati in vantaggio dopo la doppietta di Shinji Kagawa che ha ribaltato la partita. Anche Marco Reus è andato a segno due volte nel corso di una partita pazza che si è conclusa in modo adeguato con tre gol negli ultimi dieci minuti.

12: Dortmund - Legia Warszawa 8-4, 22/11/2016

11: Monaco - Deportivo La Coruña 8-3, 05/11/2003

10: Barcelona - Bayern 2-8, 14/08/2020

9: Paris Saint-Germain - Rosenborg 7-2, 24/10/2000

9: Lyon - Werder Bremen 7-2, 08/03/2005

9: Villarreal - Aalborg 6-3, 21/10/2008

9: Tottenham - Bayern 2-7, 01/10/2019

9: Manchester City - Leipzig 6-3, 15/09/2021

9: Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa 7-2, 25/10/22

9 Benfica - Barcelona 4-5, 21/01/25 (settima giornata)

9 Leverkusen - Paris 2-7, 21/10/25 (terza giornata)

Pareggi con più gol in Champions League

4-4: Hamburg - Juventus, 13/09/2000

4-4: Chelsea - Liverpool, 14/04/2009

4-4: Bayer Leverkusen - Roma, 20/10/2015

4-4: Chelsea - Ajax, 05/11/2019