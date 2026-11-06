Performance Insights Champions League: il Porto sfugge al pressing del Napoli

Nel successo di questa settimana per 4-1 sul Napoli in UEFA Champions League, il Porto si è distinto per la sua capacità di aggirare il pressing a uomo, dando molti spunti di riflessione all’unità di analisi UEFA.

La marcatura a uomo è una tendenza importante nel calcio d’elite, ma questa è stata un’ottima dimostrazione di come una squadra possa riuscire a superarla con successo. Nessuno ci è riuscito meglio del Player of the Match Gabriel Veiga, che ha citato la capacità dei compagni di “scombussolare tutto” con i loro movimenti e le loro incursioni, in particolare dalle fasce.

La cronaca di Porto - Napoli 4-1

Questo punto è stato poi approfondito dall'osservatore tecnico UEFA Thomas Frank, il quale ha sottolineato come Veiga abbia mostrato ottime doti come i movimenti senza palla e la capacità di portare palla.

La questione di come aggirare il pressing viene analizzata dagli osservatori tecnici UEFA da diverse stagioni. L'attuale allenatore dell'Inter, Christian Chivu, ha parlato l'anno scorso dei requisiti per una marcatura a uomo efficace, mentre Erik ten Hag ha spiegato che può essere contrastata con la superiorità numerica e gli inserimenti dalle retrovie.

Anche Sir Gareth Southgate si è espresso al riguardo: "Al momento tutti vogliono pressare alto, ma le squadre diventano sempre più brave a gestire la pressione", ha affermato, mentre Ole Gunnar Solskjær ha suggerito che "una conseguenza del pressing, soprattutto con un sistema di marcatura a uomo, potrebbe essere che le squadre decidano di fare rotazioni e scambiarsi più spesso di posizione per creare spazi".

Le rotazioni e gli scambi sono esattamente ciò che ha fatto il Porto di Francesco Farioli mercoledì, vincendo una partita tra due squadre che giocavano a uomo. "Ci aspettavamo che giocassero con mobilità, con tre o quattro centrocampisti a ruotare molto: mentre uno arretrava, un altro si inseriva", ha detto Gabriel Veiga. Il Napoli ha giocato esattamente così, ma il Porto squadra ne ha interpretato una versione più efficace. L'analisi video sotto testimonia il suo grande contributo.

Analisi tattiche di Champions League: rotazione intelligenti tra le linee

Rotazioni tra le linee

"Questo spiega bene perché Veiga sia stato così determinante", ha detto Frank a proposito della prima parte del video, in cui Gabriel Veiga ruota verso il basso e per poi muoversi nello spazio. "Trova una buona posizione centrale per fare da raccordo", ha aggiunto.

Analisi tattica Champions League: la conduzione di palla

La conduzione di palla

Qui vediamo Gabriel Veiga gestire perfettamente lo spazio prima di avanzare.

Analisi tattica Champions League: finalizzare con freddezza

Freddezza nella conclusione

"Guardate come si posiziona bene quando avviene il cambio di possesso, poi un rapido sguardo e un'accelerazione nello spazio", ha detto Frank a proposito dell'azione che ha portato al gol dello spagnolo.

Riflessioni per gli allenatori: i trequartisti del futuro

Phil Church, istruttore tecnico UEFA e responsabile di sviluppo della Federcalcio inglese (FA) per gli allenatori delle nazionali maschili, consiglia cosa insegnare ai giovani giocatori per perfezionare le capacità offensive di un trequartista.

• Preparazione: "In fase di costruzione del gioco, il numero 10 deve pensare alla propria posizione rispetto al pallone, alla porta e ai giocatori avversari".

• Azione: "Con lo sviluppo dell'azione, il trequartista deve decidere se ricevere la palla o spostare i difensori per creare spazio per gli altri. Il tempismo di questa decisione è fondamentale".

• Esecuzione: "L'angolo, la tempistica e la velocità di movimento sono molto importanti. I fondamentali da allenare sono la ricezione e la protezione della palla, ma anche le rotazioni, il dribbling e la penetrazione negli uno contro uno negli spazi stretti".

• Reazione: "Occorre perfezionare i passaggi di prima per fare da raccordo, ma anche l'analisi visiva e i cambi di posizione". ﻿