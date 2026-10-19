Performance Insights Champions League: subentrati nel cuore dell'azione

Chi seguirà le partite di UEFA Champions League di questa settimana farebbe bene a tenere d'occhio i giocatori che entrano in campo a gara in corso.

I subentrati dalla panchina, infatti, hanno contribuito molto al record di 78 gol registrato la scorsa giornata, segnandone ben 18 (record ex equo in una settimana di Champions League) e totalizzando anche 19 assist.

È stata una settimana in cui gli allenatori hanno effettuato cambi in attacco con risultati sorprendenti. Se la scorsa stagione la percentuale complessiva di gol segnati dai subentrati era del 16%, la scorsa settimana ha raggiunto il 23%.

In subentrati hanno avuto un ruolo da protagonisti soprattutto nella vittoria in rimonta per 4-3 del Real Madrid contro la Roma, con le reti di Carlos Espí ed Endrick e i due assist di Arda Güler. Curiosamente, tutte e cinque le squadre spagnole hanno vinto grazie a un giocatore entrato dalla panchina: tra questi Hernández del Real Betis, la cui rete contro il Porto è analizzata nel video sotto.

Un'altra squadra da segnalare è l'Arsenal, che ha vinto 3-0 sul Lille con un gol e un assist del subentrato Bukayo Saka. "I giocatori che sono entrati dopo hanno aumentato l'intensità e la qualità", ha commentato Mikel Arteta, un allenatore di cui abbiamo già parlato in passato a proposito dei cambi.

Espí dà il via alla rimonta

Analisi tattica terza giornata Champions League: Carlos Espí innesca la rimonta del Real Madrid

Tre minuti dopo il suo ingresso in campo, Carlos Espí ha accorciato le distanze, mentre l'altro subentrato Endrick ha portato il risultato sul 3-3.

Hernández rimette il Betis in carreggiata

Analisi tattica Champions League: Cucho Hernández pareggia per il Real Betis

Cucho Hernández ha siglato il 2-2 al suo terzo tocco di palla. Tredici minuti prima, il subentrato Samu aveva segnato il secondo gol del Porto.

Saka allunga per i Gunners

Analisi tattica Champions League: Bukayo Saka allunga per l'Arsenal

Due minuti dopo il suo ingresso in campo, Bukayo Saka servito l'assist per Eberechi Eze, poi ha siglato personalmente il 3-0.

DIECI GOL Numero di gol segnati e propiziati da un giocatore entrato a gara in corso alla seconda giornata. In precedenza, il record era di cinque.

Riflessione dell'allenatore: Solskjær parla dei subentrati

L'osservatore tecnico UEFA Gunnar Solskjær, decisivo con il suo ingresso in campo nella finale del 1999, condivide le sue considerazioni:

• Per gli allenatori: quando si effettuano sostituzioni per dare problemi agli avversari, a volte si cambia la squadra o si inseriscono giocatori con caratteristiche diverse per sfruttare un punto debole. Gli allenatori devono considerare anche l'aspetto fisico. Verso la fine della partita, quando tutti sono più stanchi, c'è un avversario che si può puntare inserendo un giocatore più veloce? Oppure, ad esempio, si possono sfruttare di più i cross in area inserendo un giocatore bravo di testa?

• Per i giocatori: da giocatore venivo utilizzato spesso a gara in corso. La bravura sta nell'essere pronti mentalmente e fisicamente. Non ha senso starsene in panchina a rimuginare e io ero piuttosto bravo a dimostrare qualcosa al mister. Un attaccante entra spesso quando la squadra ha bisogno di un gol perché sta perdendo, ma anche quando è in netto vantaggio, quindi ci sono diversi scenari per i quali bisogna essere preparati.

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